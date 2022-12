Iwona Wieczorek zaginęła. Po 12 latach Paweł P. usłyszał zarzuty. Wdowa po Szostaku komentuje: "Musiał mieć coś ważnego do ukrycia"

Apelują do mieszkańców

26-latek zginął po upadku z komina ciepłowni w Redzie

26-latek zginął po upadku z komina ciepłowni w Redzie, a sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Wejherowie. Do tragicznego zdarzenia doszło w minionym tygodniu, gdy mężczyzna wjechał hulajnogą na teren Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego. Jak wynika z ustaleń śledczych, mieszkaniec powiatu wejherowskiego zaczął się po chwili wspinać na znajdujący się na terenie zakładu komin, który liczy kilkadziesiąt metrów wysokości. W pewnym momencie mężczyzna spadł na ziemię i zginął na miejscu. - W tej sprawie jest prowadzone postępowanie w kierunku art. 151 Kodeksu karnego, czyli kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - informuje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, która nadzoruje wejherowską jednostkę.

Gdzie szukać pomocy? Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Sonda Czy samóbójstwa w Polsce to temat tabu? Tak, a szkoda, bo to coraz ważniejszy problem społeczny i trzeba o tym mówić Dziś już nie, choć kiedyś tego tematu w ogóle się nie poruszało Tak, ale to zrozumiałe - to wyjątkowa przykra rzecz dla bliskich samobójcy