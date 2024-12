Marsz do wojska! Wezwania nie ominą kobiet

Gdańsk. Dziewczynka w oknie życia. Ojciec o niczym nie wiedział

10-miesięczna dziewczynka trafiła do okna życia w Gdańsku, ale bez wiedzy swojego ojca. Matka dziecka zostawiła je w Domu Samotnej Matki w Gdańsku Matemblewie 1 grudnia, ale następnego dnia do komisariatu policji przy ul. Kartuskiej zgłosił się 32-letni ojciec niemowlęcia, przedstawiając na dowód swoich słów akt urodzenia córki.

- Mężczyzna został przesłuchany, a materiały sprawy policjanci przesłali do Sądu Rodzinnego w Gdańsku. Dalsze decyzje w tej sprawie podejmie sąd - przekazał "Super Expressowi" asp.szt. Mariusz Chrzanowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Jak informuje Eska.pl, mężczyzna szukał wcześniej dziecka w szpitalach, gdy kobieta nie wróciła z nim do domu. Dziewczynka trafiła do rodziny zastępczej, gdzie pozostanie do czasu wyjaśnienia sprawy przez sąd.