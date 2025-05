Spis treści

Wybory prezydenckie 2025

Już za chwilę, bowiem 18 maja miliony Polaków pójdą do urn, by wybrać nowego prezydenta. Kampania wyborcza kandydatów nabiera więc tempa, aby w ostatnich dniach przekonać do siebie jeszcze większą ilość obywateli. Na liście pretendentów do najwyższego urzędu w państwie znajdują się zarówno twarze znane z poprzednich lat, jak i debiutanci. Co ciekawe, chwilę przed 18 maja wiele osób zastanawia się jeszcze komu powierzyć swój głos i choć każdy kieruje się własnym systemem wartości, to okazuje się, że ci, którzy nadal się nie zdecydowali, mogą liczyć na "podpowiedź" z zaskakującego źródła. Archidiecezja Gdańska opublikowała bowiem w swoich mediach społecznościowych "Vademecum Wyborcze Katolika".

Archidiecezja Gdańska publikuje "Vademecum Wyborcze Katolika". Kościół włącza się do gry przed wyborami?

Oficjalny profil Archidiecezji Gdańskiej w mediach społecznościowych opublikował wpis, który wywołał kontrowersje. W kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich w 2025 roku kościół udostępnił "Vademecum Wyborcze Katolika", czyli zbiór wytycznych, które według duchownych powinny być drogowskazem dla katolików przy wyborze swojego kandydata 18 maja.

Oddając swój głos w demokratycznych wyborach, warto się upewnić, że osoba, którą popieramy kieruje się wartościami wypływającymi z Ewangelii i nauczania Kościoła - czytamy w poście Archidiecezji Gdańskiej na Facebooku.

W publikacji zamieszczono listę cech, jakimi powinien charakteryzować się kandydat popierany przez katolika. Zgodnie z "Vademecum Wyborczym Katolika" idealny wybór to pretendent, który:

opowiada się bezwarunkowo po stronie prawa do życia – od poczęcia do naturalnej śmierci

broni rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny

wspiera prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z ich wartościami

stoi na straży wolności sumienia i wyznania

sprzeciwia się budowania świata "jakby Boga nie było"

działa na rzecz pokoju, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym

troszczy się o etyczny wymiar procesów gospodarczych.

Internauci podzieleni w ocenie "Vademecum Wyborczego Katolika"

Publikacja spotkała się z bardzo różnym odbiorem w sieci - część internautów postrzega ją jako wyraz troski, z kolei inni krytykują kościół za ingerowanie w proces wyborczy i próbę wpływania na preferencje wyborcze wiernych.

Prezydent powinien być przedstawicielem wszystkich Polaków, a nie tylko Katolików. Żyjemy w państwie świeckim, a nie religijnym więc prezydent ma być człowiekiem przyzwoitym i uczciwym, ale nie musi (choć może) być wierzący.

Dobrze, że Archidiecezja Gdańska przypomniała, jak chrześcijanin powinien postępować. Niestety dużo osób się pogubiło i dało się zmanipulować.

kościół powinien być jak najdalej od polityki

- czytamy w sekcji komentarzy pod postem (pisownia poprawiona).