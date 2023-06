To była trauma!

Podczas piątkowego losowania Eurojackpot, w końcu udało się rozbić kumulację. Główna wygrana padła w Niemczech, gdzie szczęśliwy gracz zgarnął 120 milionów euro, czyli ponad pół miliarda złotych. Szczęście uśmiechnęło się również do gracza z Polski, który zgarnął wysoką nagrodę. Mieszkaniec Gdyni wypełnił kupon w punkcie Lotto przy ul. Świętojańskiej. Opłaciło się, gdyż trafił wygraną IV stopnia (4+1), za co zainkasuje 868 197 zł minus podatek dochodowy. To całkiem spory zastrzyk gotówki, który z pewnością przyda się podczas wakacji.

Za tę kwotę można nie tylko odwiedzić najbardziej egzotyczne zakątki świata, ale również zafundować sobie całkiem dostatnie życie na długi czas. Możliwości jest naprawdę sporo, wszystko zależy od wyobraźni. Jest to również dowód na to, że czasem warto zaufać ślepemu losowi.

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

