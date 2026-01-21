Wypadek na obwodnicy Trójmiasta. Ciężarówka za zbożem zablokowała ruch. Poważne utrudnienia

Ciężarówka zablokowała obwodnicę Trójmiasta! Korki i utrudnienia dla kierowców

Poranne utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta. W środę (21 stycznia) po godz. 6 gdańscy strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku pojazdu ciężarowego na wysokości ul. Lubowidzkiej. Pojazd uderzył w barierki i przewrócił się na bok, częściowo wysypując ładunek ze zbożem.

Kierowca jest przytomny pod opieką ratownictwa medycznego. Zablokowano po jednym pasie w obu kierunkach. Jak informują gdańscy strażacy, obecnie możliwy jest przejazd po jednym zewnętrznym pasie w każdą stronę.

Służby na bieżąco monitorują sytuację i będą informować o postępach w pracach. Zaleca się śledzenie komunikatów drogowych i mediów lokalnych, aby być na bieżąco z sytuacją na obwodnicy Trójmiasta.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Wypadki, takie jak ten na obwodnicy Trójmiasta, są często wynikiem nieodpowiedniej uwagi lub brawury. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze jest priorytetem.

Źródło: KM PSP Gdańsk

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania