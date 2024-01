Wypadek w Zbeninach! Uderzył golfem w dostawczaka. W alkomacie zabrakło skali!

Horror w Gdańsku. Pod 9-latkiem załamał się lód! To nagranie mrozi krew w żyłach

Kompletnie pijany 55-latek wsiadł za kierownicę, wiózł trzech pasażerów. Uderzył w dostawczaka. Policjanci nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli na alkomacie

Ledwo trzymał się na nogach, a jednak wsiadł za kółko i jeszcze zabrał trzech pasażerów! Jak ujawnili policjanci z Pomorza, sprawca wypadku w Zbeninach w powiecie chojnickim był kompletnie pijany. Do zdarzenia doszło jeszcze w piątek, 19 stycznia na Drodze Wojewódzkiej 235 w miejscowości Zbeniny. "Mieszkaniec gminy Chojnice, kierując pojazdem marki VW Golf, jadąc w kierunku Chojnic podczas wykonywania skrętu w lewo, w kierunku miejscowości Kłodawa, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu w kierunku Brus 55-latkowi, który kierował samochodem ciężarowym, w wyniku czego doprowadził do zderzenia" - piszą policjanci na swojej stronie internetowej.

"Policyjny alkomat pokazał maksymalną swoją wartość czyli 4 promile z informacją, że wartość może być wyższa"

Do szpitala trafił kierowca golfa i jego trzech pasażerów. Kiedy policjanci próbowali na miejscu zbadać kierującego golfem przy pomocy alkomatu, przecierali oczy ze zdumienia. Na urządzeniu zabrakło skali dla tego pijanego kierowcy! "Policyjny alkomat pokazał maksymalną swoją wartość czyli 4 promile z informacją, że wartość może być wyższa. Z uwagi na to została zabezpieczona jego krew do badań laboratoryjnych oraz zatrzymane prawo jazdy" - czytamy na stronie policjantów z Pomorza. Sprawcy wypadku grozi kilka lat pozbawienia wolności.