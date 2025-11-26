Wysłała mu intymne zdjęcia, a on zażądał pieniędzy. Szantażysta w rękach policji

Spis treści
- Poznała szantażystę na portalu randkowym i wysłała mu intymne zdjęcia
- Szantaż i wymuszenie – 50-latka straciła 10 tysięcy złotych
- Zatrzymanie szantażysty w Kwidzynie
- Policja apeluje: Uważaj, komu ufasz online!
- Porady policji: Jak uniknąć szantażu w sieci?
- Zgłaszaj cyberprzestępczość – szybka reakcja może pomóc
Poznała szantażystę na portalu randkowym i wysłała mu intymne zdjęcia
Do funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie zgłosiła się 50-letnia mieszkanka powiatu, informując, że nawiązała znajomość z mężczyzną za pośrednictwem portalu randkowego. Po krótkiej wymianie wiadomości zdecydowała się udostępnić mu swoje prywatne, intymne fotografie.
Szantaż i wymuszenie – 50-latka straciła 10 tysięcy złotych
Wkrótce potem mężczyzna, wykorzystując zdobyte materiały, zaczął grozić kobiecie ich ujawnieniem. W ten sposób zmuszał ją do przekazania mu pieniędzy – łącznie 10 tysięcy złotych. Pierwszą transzę, w wysokości 5 tysięcy złotych, kobieta przekazała mu przelewem.
Zatrzymanie szantażysty w Kwidzynie
Na odbiór drugiej części żądanej kwoty kobieta umówiła się ze sprawcą osobiście. W trakcie tego spotkania 41-latek został zatrzymany przez policjantów. Trafił do policyjnej celi, gdzie spędził noc, a następnie usłyszał zarzut zmuszania do określonego zachowania.
Policja apeluje: Uważaj, komu ufasz online!
Policja apeluje o zachowanie ostrożności w kontaktach online. Przestrzega przed wysyłaniem intymnych zdjęć osobom poznanym wyłącznie w sieci i przypomina o konieczności ochrony danych osobowych.
Porady policji: Jak uniknąć szantażu w sieci?
- Nigdy nie wysyłaj intymnych zdjęć ani nagrań osobom poznanym wyłącznie online.
- Chroń swoje dane osobowe i ograniczaj ilość udostępnianych informacji.
- W przypadku prób zastraszania, wywierania presji lub wymuszania pieniędzy natychmiast przerwij kontakt i zgłoś sprawę Policji.
Zgłaszaj cyberprzestępczość – szybka reakcja może pomóc
Policja zachęca do zgłaszania wszelkich przypadków cyberprzestępczości — szybka reakcja może zapobiec dalszym nadużyciom i pomóc w zatrzymaniu sprawców.