Wysłała mu intymne zdjęcia, a on zażądał pieniędzy. Szantażysta w rękach policji

Poznała szantażystę na portalu randkowym i wysłała mu intymne zdjęcia

Do funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie zgłosiła się 50-letnia mieszkanka powiatu, informując, że nawiązała znajomość z mężczyzną za pośrednictwem portalu randkowego. Po krótkiej wymianie wiadomości zdecydowała się udostępnić mu swoje prywatne, intymne fotografie.

Szantaż i wymuszenie – 50-latka straciła 10 tysięcy złotych

Wkrótce potem mężczyzna, wykorzystując zdobyte materiały, zaczął grozić kobiecie ich ujawnieniem. W ten sposób zmuszał ją do przekazania mu pieniędzy – łącznie 10 tysięcy złotych. Pierwszą transzę, w wysokości 5 tysięcy złotych, kobieta przekazała mu przelewem.

Zatrzymanie szantażysty w Kwidzynie

Na odbiór drugiej części żądanej kwoty kobieta umówiła się ze sprawcą osobiście. W trakcie tego spotkania 41-latek został zatrzymany przez policjantów. Trafił do policyjnej celi, gdzie spędził noc, a następnie usłyszał zarzut zmuszania do określonego zachowania.

Policja apeluje: Uważaj, komu ufasz online!

Policja apeluje o zachowanie ostrożności w kontaktach online. Przestrzega przed wysyłaniem intymnych zdjęć osobom poznanym wyłącznie w sieci i przypomina o konieczności ochrony danych osobowych.

Porady policji: Jak uniknąć szantażu w sieci?

Nigdy nie wysyłaj intymnych zdjęć ani nagrań osobom poznanym wyłącznie online.

Chroń swoje dane osobowe i ograniczaj ilość udostępnianych informacji.

W przypadku prób zastraszania, wywierania presji lub wymuszania pieniędzy natychmiast przerwij kontakt i zgłoś sprawę Policji.

Zgłaszaj cyberprzestępczość – szybka reakcja może pomóc

Policja zachęca do zgłaszania wszelkich przypadków cyberprzestępczości — szybka reakcja może zapobiec dalszym nadużyciom i pomóc w zatrzymaniu sprawców.

