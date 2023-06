Zwłoki 84-letniej kobiety ujawniono 10 czerwca 2022 roku w pobliżu jednego z bloków w centrum Gdańska. Do zabójstwa doszło w środku nocy. Martwą seniorkę znalazł świadek, który ok. godziny 4:00 wychodził do pracy. Na ciele kobiety znaleziono szereg ran kłutych. Następnego dnia, policjanci zatrzymali do sprawy 54-letniego wówczas mężczyznę. Podejrzany usłyszał zarzutów zabójstwa. Na początku czerwca 2023 roku, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przekazała, że skierowany został do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko 55-latkowi.

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk poinformowała, że z opinii po przeprowadzonej po sekcji zwłok wynika, że bezpośrednią przyczyną śmierci kobiety było wykrwawienie się w skutek krwotoku zewnętrznego i wewnętrznego w następstwie doznanych obrażeń.

- Jak ustalono, zmarła to 84-latka mieszkająca w budynku, przed którym została znaleziona. Kobieta regularnie, co noc, z uwagi na problemy ze snem wychodziła na spacer. W wyniku intensywnych czynności, w tym oględzin zapisów monitoringów wytypowano, a następnie 11 czerwca 2022 roku zatrzymano sprawcę, którym okazał się 55-letni mieszkaniec Gdańska - dodała prokurator Wawryniuk.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokurator zarzucił mężczyźnie popełnienie w zamiarze bezpośrednim przestępstwa zabójstwa. - Przesłuchany w toku śledztwa mężczyzna pierwotnie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa wyjaśniając, że pomiędzy nim, a kobietą doszło do wymiany zdań - wyjaśniła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

- Negatywna reakcja kobiety zdenerwowała go, co było powodem ugodzenia jej nożem. W toku kontynuowanego śledztwa zmienił swoje stanowisko, które w ocenie prokuratora, w świetle materiału dowodowego jest przyjętą przez mężczyznę linią obrony - dodała.

Zabójca 84-latki z Gdańska znęcał się nad rodziną!

W toku śledztwa ustalono, że mężczyzna od wielu lat znęcał się także fizycznie i psychicznie nad swoją żoną, a w maju 2022 roku również groził jej śmiercią. - Zarzucono mu popełnienie dwóch kolejnych czynów. W toku śledztwa wobec mężczyzny stosowano tymczasowy areszt. Przestępstwo zabójstwa w zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności - podsumowuje rzeczniczka gdańskiej prokuratury. O ewentualnych wyrokach sądu będziemy informować w naszym serwisie.

