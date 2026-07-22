Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają dramatyczne poszukiwania 36-letniej Pauliny

Policja prowadzi poszukiwania 36-letniej Pauliny Konarskiej, mieszkanki Czarnego w powiecie człuchowskim. Jak przekazali funkcjonariusze, kobieta 20 lipca 2026 roku oddaliła się z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Ostatni raz była widziana 19 lipca około godziny 21:00 w swoim miejscu zamieszkania w Czarnem.

Rysopis zaginionej Pauliny Konarskiej

Zaginiona ma około 170 cm wzrostu, jest szczupłej sylwetki, ma długie szatynowe włosy i piwne oczy. Znakami szczególnymi są okulary z charakterystycznymi grubymi szkłami korekcyjnymi oraz niewielka blizna po prawej stronie podbródka.

W chwili zaginięcia mogła być ubrana w niebieskie dżinsy, kurtkę dżinsową lub sweter oraz brązowe damskie buty. Możliwe, że miała kremową czapkę z daszkiem, a włosy były związane w kok, spięte gumką lub rozpuszczone.

Policja apeluje o pomoc

Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które widziały Paulinę Konarską lub mają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, o pilny kontakt z najbliższą jednostką policji, pod numerem alarmowym 112 lub z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie pod numerem 47 742 57 22.

Policja podkreśla, że każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może okazać się kluczowa dla odnalezienia 36-latki.