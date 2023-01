Youtuber ujawnia szokujący proceder w Rosji. Kopiują wszystko na potęgę! Nawet polskie marki!

To on szukał w stawach ciała Iwony Wieczorek! Płetwonurek Maciej Rokus pomógł odnaleźć Tylman i Woźniaka-Staraka

Viacheslav Zarutskii to popularny youtuber, który wyjechał z Rosji kilka miesięcy temu, krótko po wybuchu wojny. Był jednym z tych, którzy nie uwierzyli w "operację specjalną" i putinowską propagandę. Zamieszkał w Gdańsku. Za pośrednictwem swojego kanału na YouTube, który śledzi ponad 160 tysięcy osób, opowiada jak wygląda prawda o kraju, z którego pochodzi. Popularność zyskał za sprawą filmu o przewrotnym tytule "Polacy, jak wy żyjecie?", w którym porównał standardy życia w Polsce i Rosji. W najnowszym filmie Viacheslav pokazał jak Rosjanie znaleźli sposób na znikające z ich rynku znane światowe marki.

Po agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku, z rosyjskiego rynku wycofały się niemal wszystkie zagraniczne firmy. Na kraj nałożono liczne sankcje gospodarcze. Nie działają tam również znane portale społecznościowe. Rosja została niemal zupełnie odizolowana od reszty świata.

Rosyjskie podróbki polskich sklepów

Z rosyjskiego rynku wycofała się m.in. polska firma LPP, która jest właścicielem m.in. sklepów House, Cropp Sinsay czy Reserved. Rosjanie się tym jednak nie przejęli i w miejsce polskich sklepów stworzyli własne "marki".

Tak było m.in. w przypadku sklepu Reserved.

- Stary szyld nie został jeszcze zdjęty, ale obok pojawił się już nowy. Sklep nazywa się po prostu "RE" - mówi Viacheslav.

Podobny zabieg zastosowano w miejscu sklepu Cropp, który obecnie nazywa się "CR". W sklepie wciąż można nabyć produkty polskiej marki, jednak pochodzą one ze starych kolekcji.

- Musieli się długo zastanawiać nad nową nazwą - ironizuje youtuber.

W przypadku sklepu House, zmiana nazwy była nieco bardziej wyszukana.

- Nowy właściciel dodał oryginalności i nazwał sklep "HS", tylko rosyjskimi literami ("XC") - dodaje Viacheslav.

Ten sam patent zastosowano w przypadku sklepu Sinsay, gdzie nazwa zmieniła się "SIN" zapisany cyrylicą ("СИН"). Mohito zostało "przechrzczone" na "M". I podobnie jak w pozostałych sklepach, można w nich znaleźć niesprzedane ubrania ze starych kolekcji.

Rosjanie kopiują znane światowe marki

W rosyjskich galeriach handlowych można też znaleźć "odpowiedniki" wielu innych znanych marek. Levi's to obecnie "JNS", "Pizza Hut" to "Pizza H" ("Пиззa H"), a Starbucks to "Stars Coffee". Logotypy do złudzenia przypominają ich oryginalne odpowiedniki.

IKEA została zastąpiona sklepami "IDEA", a produkty w nich sprzedawane wytwarzane są przez rosyjskich więźniów w koloniach karnych. Jak twierdzą przedstawiciele Federalnej Służby Więziennej, te produkty są nie tylko lepsze jakościowo, ale również tańsze od tych, które produkuje szwedzki koncern.

Podobnie jest ze znanymi produktami. "Coca Cola", "Fanta" i "Sprite" to obecnie "Cool Cola", "Fancy" i "Street". Logotypy i opakowania rosyjskich podróbek do złudzenia przypominają oryginały.

- Tak mniej więcej wygląda teraz życie Rosjan - podsumowuje Viacheslav. - Do tego kraju można pojechać tylko jako do cyrku.

