Zaatakował kolegę nożem, bo zjadł jego zupę. Krwawy finał imprezy na Pomorzu

W tym przypadku libacja alkoholowa z pewnością wymknęła się spod kontroli. Sprawa miała swój początek w środę (15 listopada 2023), kiedy to malborscy policjanci zostali powiadomieni, że w jednym z mieszkań na terenie miasta przebywa mężczyzna, który został ugodzony nożem. Na miejscu zgłoszenia funkcjonariusze zastali 49-latka, który miał rany na brzuchu, a odniesione obrażenia bezpośrednio zagrażały jego życiu i zdrowiu. - Wezwani na miejsce medycy zabrali mężczyznę do szpitala, gdzie konieczna była natychmiastowa operacja ratująca życie. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni, którzy ustalili przebieg zdarzenia oraz zatrzymali sprawcę - przekazuje w komunikacie asp. szt. Sylwia Kowalewska z malborskiej komendy.

Malbork: Zaatakował 49-latka, bo zjadł jego zupę. Zadał mu dwa ciosy nożem

- Jak się okazało, poprzedniego wieczoru 49-latek był w mieszkaniu swojego 63-latniego znajomego, gdzie wspólnie spożywali alkohol. W pewnym momencie biesiady mężczyzna bez pozwolenia poczęstował się znalezioną w kuchni zupą, co nie spodobało się gospodarzowi. Doszło do awantury, w wyniku której 63-latek dwukrotnie ugodził nożem kuchennym swojego gościa w brzuch. Po tym ataku 49-latek opuścił imprezę i poszedł spać do znajomych - wyjaśnia oficer prasowy KPP w Malborku.

Na szczęście znajomi zachowali przytomność umysłów i w porę zareagowali, powiadamiając o zdarzeniu służby. Policjanci podjęli intensywne czynności, przesłuchali świadków, zabezpieczyli ślady i nóż służący do popełnienia tego przestępstwa. - Nietrzeźwy 63-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu zatrzymany usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu za co grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia. Decyzją prokuratora podejrzany został objęty policyjnym dozorem i otrzymał zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego - podsumowuje asp. szt. Kowalewska.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].