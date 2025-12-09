Zabili dziadka, bo było im za ciasno w mieszkaniu. Mordercze trio dopadło pana Józefa, gdy szedł do kościoła

Akt oskarżenia w sprawie brutalnego zabójstwa 78-letniego Józefa D. w Gdańsku-Brzeźnie został skierowany do sądu.

Małżeństwo Angelika i Kamil N. oraz Dawid Z. są oskarżeni o dokonanie zbrodni ze szczególnym okrucieństwem, a motywem był konflikt rodzinny.

Śledztwo ujawniło podział ról, gdzie Dawid Z. dokonał ataku, a Kamil N. pełnił funkcję obserwatora.

Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku powiedział w rozmowie z PAP, że akt oskarżenia został złożony w sądzie w poniedziałek (8 grudnia).

Prokurator oskarżył 26-letnią Angelikę N., 27-letniego Kamila N. oraz 20-letniego Dawida Z. o dokonanie wspólnie i w porozumieniu w dniu 2 lutego 2025 r. w Gdańsku, zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 78-letniego pokrzywdzonego w wyniku motywacji zasługującej na szczególnie potępienie.

- przekazał rzecznik gdańskiej prokuratury.

Troje oskarżonych jest tymczasowo aresztowanych od zatrzymania w dniu morderstwa. Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa w Gdańsku nadzorowała śledztwo prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Gdańsku w sprawie zabójstwa 78-letniego Józefa D.

W toku postępowania prokurator oraz funkcjonariusze policji przesłuchali w charakterze świadków 27 osób. Prokurator uzyskał też m.in. opinie z zakresu informatyki śledczej, genetyki sądowej, badań śladów biologicznych oraz sądowo-psychologiczne i psychiatryczne.

Zdaniem śledczych oskarżeni mieli działać w porozumieniu. Motywem zbrodni miał być konflikt rodzinny. Chodziło o zamieszkiwanie małżeństwa w niewielkim mieszkaniu 78-letniego Józefa D. i narastające z tego powodu nieporozumienia między młodym małżeństwem a starszym mężczyzną.

- Był podział ról między oskarżonymi. Fizycznego ataku dokonał Dawid Z., który podbiegł do idącego ulicą i zadał kilkanaście uderzeń tłuczkiem do mięsa w okolice głowy i twarzy. Pokrzywdzony został powalony na ziemię - podali śledczy. Mąż Andżeliki - Kamil N. stał w tym czasie na czatach.

Kobieta złożyła szerokie wyjaśnienia i opisała okoliczności mieszkania ze swoim dziadkiem. Dawid Z. opisał przebieg zdarzenia i jak się do niego przygotował.

Jak podała po zabójstwie prokuratura, Kamil N. nie przyznał się do zarzutu, ale złożył wyjaśnienia. Mężczyzna nie powiedział, dlaczego brał udział w przestępstwie, choć, jak twierdzi, był przeciwny dokonaniu zbrodni.

78-letni mężczyzna Józef D. zaatakowany 2 lutego 2025 r. około godz. 6 rano przy ul. Młodzieży Polskiej w Brzeźnie. Niedaleko stamtąd znajduje się kościół pw. św. Antoniego, do którego szedł pokrzywdzony. Oskarżonym grozi dożywotnie więzienie.

