Zakaz wchodzenia do wody! "Należy bezwzględnie stosować się do poleceń służb"

Spis treści

Zakaz wchodzenia do wody w Gdańsku

Informację o zakazie wchodzenia do wody przekazało gdańszczanom Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Komunikat SMS należy potraktować poważnie. O co chodzi? Od wtorku (11 marca 2025 r.) do piątku 14 marca w godzinach 9-16 przeprowadzona zostanie operacja neutralizacji niewybuchów zalegających rejonie Zatoki Gdańskiej w miejscu budowy Terminala FSRU. W tym czasie, na terenie Gdańska obowiązywać będzie bezwzględny zakaz przebywania w wodzie na odcinku plaży od wejścia nr 26 (plaża Stogi) do wejścia nr 11 (plaża Orle) - łącznie 9 km. Co istotne - nie ma zakazu wchodzenia na plażę. Na miejscu będą policjanci, strażnicy miejscy, przedstawiciele WOT i ratownicy.

Przy każdym wejściu umieszczone zostaną informacje o zagrożeniu i zakazie wejścia do wody. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń wszystkich służb zabezpieczających operację unieszkodliwienia niewybuchów - wyjaśnia Paulina Chełmińska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Zakaz wchodzenia do wody w Zatoce Gdańskiej. Najważniejsze informacje

Za koordynację zabezpieczenia terenu na obszarze Gdańska odpowiada Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego UMG. Zebraliśmy najważniejsze informacje, dotyczące planowanych działań:

Zakaz obowiązuje od 11 do 14 marca

W godz. 9-16 przeprowadzona zostanie operacja neutralizacji niewybuchów zalegających rejonie Zatoki Gdańskiej w miejscu budowy Terminala FSRU

Mieszkańcy i turyści mogą zejść na plażę, obowiązuje tylko i aż zakaz kąpieli

Należy postępować zgodnie z poleceniami służb

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].