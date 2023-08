Zakopał żywcem trzy szczeniaki! Zwyrodnialec rzucał nimi o drzewo

To, co zrobił mężczyzna z powiatu nowodworskiego nie mieści się w głowie normalnego człowieka. Kiedy policjanci dojechali na posesję 49-latka, odkopali szczeniaki, jednego z nich zdołali uratować, drugi już nie żył, a trzeciego najprawdopodobniej odkopała i przeniosła w inne miejsce ich matka. - W rozmowie ze świadkami policjanci ustalili, że właściciel psów za nim ja zakopał, miał rzucać nimi o drzewo. Policjanci zatrzymali podejrzanego o znęcanie nad zwierzętami mężczyznę, doprowadzili go do jednostki Policji. 49-latek został przesłuchany i ogłoszono mu zarzuty. Za przestępstwo, którego się dopuścił, grożą mu trzy lata pozbawienia wolności - informuje nas mł. asp. Karolina Figiel, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim.

Pomorskie: Uratowane psy trafiły do schroniska

Matka szczeniaków i uratowany pies zostały przekazane pod opiekę jednego z członków rodziny, który zobowiązał się nimi zaopiekować, ostatecznie pieski trafiły pod opiekę pracowników schroniska. Policjanci cały czas ustalają, jaki był motyw zachowania podejrzanego oraz dokładnie sprawdzają przebieg oraz okoliczności tego zdarzenia.

- Na tę chwilę prokurator zadecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju - podsumowuje policjantka z Nowego Dworu Gdańskiego.

