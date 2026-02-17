Zamordował, ukrył i spalił zwłoki 23-letniej Iryny. W sprawę uwikłana była jego matka i znajomy [GALERIA]

Zaginięcie 23-latki z Pomorza. Nowe fakty w sprawie. Zatrzymano 3 osoby

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tczewie prowadzą śledztwo w sprawie uprowadzenia, zabójstwa oraz ukrycia ciała 23-letniej kobiety. W sprawie zatrzymano trzy osoby: byłego partnera ofiary, jego matkę oraz znajomego. Zatrzymania to efekt intensywnych działań prowadzonych od chwili zgłoszenia zaginięcia młodej kobiety.

Jak relacjonuje "Fakt", zamordowana 23-latka to zaginiona pod koniec zeszłego roku Iryna M. Oprócz Dmytra P. (32 l.), byłego partnera ofiary, policjanci zatrzymali także jego matkę Olhę P. (58 l.), a także znajomego Volodymyra K. (37 l.). Spośród tej trójki, tylko kobieta przyznała się do zarzuconych jej czynów - składania fałszywych zeznań, pomimo wiedzy na temat tego co stało się z 23-latką.

- Znaczne zaangażowanie funkcjonariuszy z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób gdańskiej komendy wojewódzkiej, nad analizą materiałów dotyczących zaginięcia kobiety a także nieprzerwana i konsekwentna praca policjantów z wydziału dochodzeniowo- śledczego i wydziału kryminalnego przy ścisłej współpracy z prokuratorem, doprowadziły do ustalenia przebiegu zdarzenia i odnalezienia ciała kobiety - informuje podkom. Anna Banaszewska-Jaszczyk z KWP w Gdańsku.

Zatrzymano podejrzanych ws. zabójstwa 23-latki. Policja ma obszerny materiał dowodowy

Policjanci zgromadzili obszerny materiał dowodowy. To przede wszystkim zeznania świadków, nagrania z monitoringu oraz wyniki analiz kryminalnych. Dzięki nim prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu trzech osób, doprowadzeniu ich do prokuratury oraz przeszukaniu miejsc ich zamieszkania.

- Zgodnie z dyspozycją policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, weszli równocześnie do 3 miejsc na terenie Gdańska, powiatu Gdańskiego i Tczewa, i zatrzymali podejrzanych w wieku 32, 37 i 58 lat. W czynnościach na terenie Gdańska policjanci wspierani byli przez kontrterrorystów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku - zaznacza podkom. Anna Banaszewska-Jaszczyk.

Zbezczeszczenie zwłok i fałszywe zeznania. Jakie kary grożą podejrzanym?

32-letni mieszkaniec Gdańska jest podejrzany o bezprawne pozbawienie wolności oraz zabójstwo z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także o zbezczeszczenie zwłok. Za te czyny grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Jego 37-letni znajomy stanie przed sądem za niepowiadomienie organów ścigania o popełnionej zbrodni, mimo że miał wiedzę zarówno o sprawcy, jak i miejscu ukrycia ciała, a także za pomoc w zacieraniu śladów. W tym przy ukryciu zwłok i rzeczy należących do ofiary. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

Z kolei 58-letnia kobieta usłyszała zarzut składania fałszywych zeznań (mimo że, według śledczych, wiedziała, co stało się z 23-latką). Jej również grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

- Prokurator skierował wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania, sąd przychylił się, 32 i 37-latek trafili do aresztu śledczego na okres 3 miesięcy. 58-letnia kobieta objęta została dozorem policji - dodaje Banaszewska-Jaszczyk.

