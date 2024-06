Zaskakujące zjawisko nad Bałtykiem. Piasek nabrał niespotykanego koloru!

Do niecodziennego zjawiska doszło na plaży między Ustką i Orzechowem (woj. pomorskie). Piasek na plaży, który zazwyczaj ma ciepły odcień bieli, niespotykanie stał się fioletowy. Ten "cud natury" wywołał niemałe zaskoczenie wśród turystów.

Jak to się stało, że piasek zmienił kolor? Okazuje się, że to fascynujące, choć niezbyt często spotykane zjawisko, jest zupełnie naturalne. Jak wyjaśnił na antenie RMF FM prof. Leszek Łęczyński z Katedry Geofizyki Uniwersytetu Gdańskiego, jest to skutek segregacji mineralnego materiału przez fale morskie. Piasek składa się z różnych drobinek minerałów, które różnią się od siebie m.in. wagą. Jest to przede wszystkim krzemionka, ale także inne surowce.

- Minerały te mają ciężar właściwy rzędu 2,55 — 2,65 gramów na centymetr sześcienny - tłumaczy prof. Łęczyński w rozmowie z RMF FM. - Natomiast są minerały ciężkie, odznaczają się właśnie interesującą barwą: są barwy fioletowe, granatowe. Ich ciężar właściwy oscyluje w granicach 3 gramów na centymetr sześcienny.

Wskutek przenoszenia minerałów przez fale morskie, w zależności od ciężaru, są one oddzielane od siebie, tworząc różnokolorowe smugi.

Jak podkreśla naukowiec, jest to naturalne zjawisko i nie istnieje w związku z nim żadne zagrożenie dla plażowiczów. Jest ono również bardzo ulotne. Kolorowe smugi zazwyczaj znikają po krótkim czasie.

Fioletowy piasek to nie jedyne niecodzienne zjawisko, którego można doświadczyć nad Bałtykiem. Niedawno zrobiło się głośno o "lewitujących" statkach, które tak naprawdę okazały się złudzeniem optycznym spowodowanym temperaturą wody i powietrza. Kilka tygodni temu dużym zaskoczeniem był również niecodzienny, bo żółto-zielony odcień wody, którego przyczyną okazały się intensywnie pylące o tej porze roku sosny.

