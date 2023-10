Zbierali pieniądze na chorego chłopca, padli ofiarą złodziei! Skandal w Gdańsku

Wybory do Senatu 2023. Oficjalne dane z Pomorza Państwowej Komisji Wyborczej! [AKTUALIZACJA]

Sprawa miała swój początek pod koniec września, kiedy to policjanci z komisariatu w Oruni odebrali zgłoszenie o kradzieży z włamaniem, do której doszło w jednej z lodziarni. Mężczyzna wyłamał zamek w drzwiach i wszedł do lokalu, a następnie ukradł stojącą na ladzie puszkę z datkami. W tym czasie kobieta stała „na czatach”. - Ukradzione pieniądze w kwocie 1100 zł zostały zebrane na leczenie chorego chłopca - informują asp. szt. Mariusz Chrzanowski z KMP w Gdańsku.

Policjanci wykonali oględziny z udziałem technika kryminalistyki, zabezpieczyli ślady i sporządzili dokumentację fotograficzną. Zabezpieczyli też nagrania kamer monitoringu, który następnie szczegółowo przeanalizowali. Śledztwo prowadzili kryminalni z Oruni.

Gdańsk: Okradli chorego chłopca. Złodziej miał przy sobie narkotyki

Sprawcami haniebnego czynu byli 26-letnia kobieta oraz 38-letni mężczyzna. Nie mieli oni stałego miejsca zamieszkania, dlatego policjanci potrzebowali więcej czasu, aby dokonać przełomu. W miniony piątek (13 października 2023 r.) podczas sprawdzenia ustalonych adresów kryminalni zatrzymali sprawców na terenie dzielnic Chełm oraz Orunia.

- Podczas kontroli policjanci ujawnili i zabezpieczyli przy mężczyźnie 9 porcji amfetaminy. Kobieta i mężczyzna trafili do policyjnego aresztu, a zabezpieczone narkotyki, policjanci przekazali do badań biegłemu sądowemu. Dzięki zgromadzonym przez policjantów dowodom sprawcom przedstawiono zarzuty kradzieży z włamaniem wspólnie i w porozumieniu. Kara dla mężczyzny może być większa, ponieważ działał w tzw. recydywie, odpowie też za posiadanie narkotyków - informuje asp. szt. Chrzanowski z gdańskiej policji.

Za kradzież z włamaniem grozi kara nawet 10 lat więzienie. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu w warunkach powrotu do przestępstwa, sąd może zwiększyć górną granicę kary dodatkowo o połowę. Za posiadanie narkotyków grozi kara 3 lat więzienia.

