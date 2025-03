Zmarł były prezydent Gdańska. Jerzy Pasiński mial 77 lat

Zmarł Jerzy Pasiński

Jerzy Pasiński zmarł 4 marca w Gdańsku. Miał 77 lat. Był inżynierem, działaczem politycznym i gospodarczym epoki przełomu ustrojowego. Jeszcze przed pierwszymi wolnymi wyborami samorządowymi został prezydentem Gdańska i pełnił ten urząd przez ponad pół roku, do lipca 1990.

Jerzy Pasiński pochodził z Bydgoszczy, gdzie urodził się (18 kwietnia1947 roku) i wychowywał. Do Gdańska przyjechał na studia jako 19-latek. Skończył Wydział Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej. Jeszcze jako student zapisał się do PZPR i pozostał w partii do 1990 roku. W latach 1972-1989 był pracownikiem naukowym Wydziału Budowy Maszyn PG, od 1985 r. obronił pracę doktorską w dziedzinie mechaniki-trybologii. Jednocześnie od 1988 do 1989 pracował w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk. Był autorem m.in. 12 patentów, w tym patentu Tribometru PT-1 (jako współautor) oraz publikacji z dziedziny mechaniki i trybologii.

Po przełomie ustrojowym wykorzystał możliwości, jakie przyniosła wolna Polska - przez wiele lat systematycznie rozwijał swoje kwalifikacje menedżerskie. Już jako 63-latek, w roku 2010, uzyskał Certyfikat Kierownika Projektów Europejskich, w 2011 ukończył Kurs Kierowników Projektów Systemu w International Project Management Association (IPMA).

Zapamiętany będzie jako ostatni prezydent Gdańska, który sprawował urząd jeszcze według zasad ustrojowych, obowiązujących w PRL. Wynikało to z jego związków z PZPR i silnej pozycji w ówczesnych strukturach gospodarczych. Był m.in. wiceprzewodniczącym i przewodniczącym Rady Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego (lata 1979-1990).

We władzach Gdańska funkcjonował od 1984 roku jako radny Miejskiej Rady Narodowej (MRN) i Rady Miasta. 23 XI 1989 MRN powołała go na stanowisko prezydenta Gdańska, którym był do 10 VII 1990 r. Przed odejściem z urzędu, Jerzy Pasiński uruchomił proces wprowadzania do wodociągów gdańskich zagranicznego inwestora, w celu sprywatyzowania serwisu publicznego dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W latach 1991–1999 był prezesem Międzynarodowych Targów Gdańskich, następnie wiceprezesem i prezesem Centrum Targowego, które to spółki połączyły się w 2002 r. Opracował i zorganizował pokazy lotnicze Air Show w Gdańsku i w Gdyni wspólnie z Dowództwem Wojsk Lotniczych i Dowództwem Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej. Przygotował i wdrożył program Jarmarku św. Dominika, zorganizował Europejski Jarmark Św. Dominika z okazji 1000-lecia Gdańska. Uruchomił inne specjalistyczne imprezy targowe, w tym m.in. Napędy i Sterowanie, Amberif – największą w środkowej Europie imprezę jubilerską. Jako zarządca infrastruktury Centrum Targowego był odpowiedzialny za rozwój bazy wystawienniczej. Zmodernizował hale produkcyjne, w 1994 wybudował specjalistyczną halę wystawienniczą przy ul. Beniowskiego.

- podaje gdansk.pl za Gedanopedią.

Od 1969 r. żonaty z Danielą z domu Wilkaniec, absolwentką filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Ojciec Anny (ur. 1970), Katarzyny (ur. 1972) i Jerzego (ur. 1975).

Pogrzeb ma odbyć się w sobotę. Szczegóły pojawią się na stronie miasta.