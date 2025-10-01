Zmiany w przelewach od 1 października. Bez tej funkcji nie wykonasz transakcji

Ograniczenia przelewów od 1 października

Od 1 października 2025 roku w Meksyku wejdą w życie nowe regulacje dotyczące przelewów bankowych. Klienci instytucji finansowych zostali poinformowani o konieczności aktywacji specjalnej funkcji – KTU, czyli Kwoty Transakcyjnej Użytkownika. Brak aktywacji tej usługi będzie skutkował ograniczeniami przy wykonywaniu przelewów.

Czym jest KTU i po co je wprowadzono?

KTU, czyli Kwota Transakcyjna Użytkownika, to narzędzie zaprojektowane przez Krajową Komisję Bankową i Papierów Wartościowych. Jego głównym celem jest:

zwiększenie bezpieczeństwa operacji bankowych,

ograniczenie ryzyka oszustw finansowych,

lepsza kontrola nad indywidualnymi limitami przelewów.

Każdy posiadacz rachunku będzie mógł samodzielnie ustalić wysokość limitu przelewów w aplikacji swojego banku.

Kwota Transakcyjna Użytkownika w Meksyku. Co się stanie, jeśli klient nie aktywuje KTU?

Choć nowe przepisy nie przewidują kary finansowej, brak aktywacji KTU będzie oznaczał automatyczne ograniczenie. Odgórnie zostanie narzucony limit w wysokości 12 800 peso na pojedynczy przelew, więc każdy przelew powyżej tej kwoty zostanie zablokowany.

Co ważne, choć na ten moment KTU nie jest obowiązkowa, to już od 1 stycznia 2026 roku będzie. Dla wielu osób to dodatkowa i niepotrzebna formalność, lecz tak naprawdę w praktyce ma ona zwiększyć bezpieczeństwo oraz ułatwić kontrolę nad własnymi finansami.

Limity przelewów w Polsce – jak to działa?

Banki w Polsce ograniczają przelewy na kilka sposobów:

maksymalna kwota pojedynczego przelewu,

limit dzienny (łączna suma przelewów w ciągu dnia),

limit liczby operacji dziennie (ile przelewów można zlecić w ciągu dnia).

Warto wspomnieć, że limity są ustalane przez poszczególne banki, więc mogą się one bardzo różnić w zależności od instytucji oraz rodzaju konta. Zmiana limitów zwykle leży w gestii klienta - większość banków daje taką możliwość bezpośrednio w aplikacji czy w bankowości internetowej.