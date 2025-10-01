Zmiany w przelewach od 1 października. Bez tej funkcji nie wykonasz transakcji

2025-10-01 23:30

Już od 1 października wchodzą w życie nowe przepisy, które znacząco wpłyną na sposób wykonywania przelewów bankowych. Każdy posiadacz konta będzie musiał aktywować specjalną funkcję, bez której przelewy powyżej określonej kwoty zostaną automatycznie zablokowane. Kogo konkretnie dotyczy owa rewolucja i gdzie obowiązuje?

Ograniczenia przelewów od 1 października

Od 1 października 2025 roku w Meksyku wejdą w życie nowe regulacje dotyczące przelewów bankowych. Klienci instytucji finansowych zostali poinformowani o konieczności aktywacji specjalnej funkcji – KTU, czyli Kwoty Transakcyjnej Użytkownika. Brak aktywacji tej usługi będzie skutkował ograniczeniami przy wykonywaniu przelewów.

Czym jest KTU i po co je wprowadzono?

KTU, czyli Kwota Transakcyjna Użytkownika, to narzędzie zaprojektowane przez Krajową Komisję Bankową i Papierów Wartościowych. Jego głównym celem jest:

  • zwiększenie bezpieczeństwa operacji bankowych,
  • ograniczenie ryzyka oszustw finansowych,
  • lepsza kontrola nad indywidualnymi limitami przelewów.

Każdy posiadacz rachunku będzie mógł samodzielnie ustalić wysokość limitu przelewów w aplikacji swojego banku.

Kwota Transakcyjna Użytkownika w Meksyku. Co się stanie, jeśli klient nie aktywuje KTU?

Choć nowe przepisy nie przewidują kary finansowej, brak aktywacji KTU będzie oznaczał automatyczne ograniczenie. Odgórnie zostanie narzucony limit w wysokości 12 800 peso na pojedynczy przelew, więc każdy przelew powyżej tej kwoty zostanie zablokowany.

Co ważne, choć na ten moment KTU nie jest obowiązkowa, to już od 1 stycznia 2026 roku będzie. Dla wielu osób to dodatkowa i niepotrzebna formalność, lecz tak naprawdę w praktyce ma ona zwiększyć bezpieczeństwo oraz ułatwić kontrolę nad własnymi finansami.

Limity przelewów w Polsce – jak to działa?

Banki w Polsce ograniczają przelewy na kilka sposobów:

  • maksymalna kwota pojedynczego przelewu,
  • limit dzienny (łączna suma przelewów w ciągu dnia),
  • limit liczby operacji dziennie (ile przelewów można zlecić w ciągu dnia).

Warto wspomnieć, że limity są ustalane przez poszczególne banki, więc mogą się one bardzo różnić w zależności od instytucji oraz rodzaju konta. Zmiana limitów zwykle leży w gestii klienta - większość banków daje taką możliwość bezpośrednio w aplikacji czy w bankowości internetowej.

