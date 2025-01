Zmora pasażerów znika z torów. PKP likwiduje pociągi. Znamy termin!

Autor:

Pociągi TLK, czyli zmora pasażerów

Dla wielu osób podróż pociągiem to sama przyjemność, w szczególności gdy mówimy o pociągach PKP IC lub EIC. Sytuacja wygląda niestety nieco inaczej, gdy nasza podróż wiąże się z przebywaniem w pociągach kategorii TLK. Przez lata to właśnie TLK stało się zmorą pasażerów - dlaczego? Okazuje się, iż to w tych pociągach często nie działa klimatyzacja czy toaleta, w przedziałach unosi się nieprzyjemny zapach, brakuje gniazdek elektrycznych, a samo wyjście z wagonu niekiedy graniczy z cudem ze względu na trudne do otworzenia drzwi. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że za jakiś czas pasażerowie nie będą musieli mierzyć się z takimi problemami.

Likwidacja TLK rzeczywistością. Spółka podjęła ważne kroki

Jakiś czas temu Państwowy przewoźnik kolejowy zapowiedział likwidację Twoich Linii Kolejowych, co ucieszyło wielu stałych pasażerów.

Najstarsze wagony, kursujące w kategorii TLK są wycofywane z użytku i w miarę możliwości przeznaczane do dalszych modernizacji. Wyłączanie najstarszych wagonów powoduje naturalne wygasanie kategorii TLK. Połączenia przez nią obsługiwane są zastępowane kategorią IC. Ceny biletów pociągów kategorii IC są takie same, jak w TLK - przekazała spółka w komunikacie, cytuje portalkomunalny.pl.

Modernizacja pociągów i rezygnacja ze starych wagonów TLK z pewnością sprawi, że jeszcze więcej osób zacznie korzystać z usług PKP. Kiedy jednak przedsiębiorstwo ma w planach zakończyć owy proces? W komunikacie padła data.

Obecnie, bazując na istniejących i planowanych kontraktach, PKP Intercity przewiduje, że całkowita likwidacja kategorii TLK może nastąpić w okresie 2027 - 2030 - informuje PKP.

