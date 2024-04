Znasz ich z serialu "1670". Zobacz ich na scenie w Gdyni

Koncert już tego lata. Festiwal zaplanowano na 19-21 lipca i wszystko będzie się działo w gdyńskim parku Kolibki. Globaltica to multidyscyplinarny festiwal, który latem odbywa się na świeżym powietrzu. Pokazuje różnorodność kultur świata, dyskutuje na ważne tematy z intrygującymi gośćmi, prezentuje artystów z każdego zakątka globu. To warsztaty, scena muzyczna, kino i przestrzeń spotkań dla stowarzyszeń i zrzeszeń.

Wśród wielu tegorocznych artystów, pochodzących m.in. z Cypru, Norwegii, Kolumbii czy Francji, nie zabraknie również niezwykle godnej reprezentacji naszego kraju. Jednym z rodzimych zespołów będzie WoWaKin.

Zespół WoWaKin powstał w 2016 r. i od tego czasu konsekwentnie specjalizuje się w nowoczesnych aranżacjach muzyki folkowej. Muzycy czerpiąc z repertuaru muzyki ludowej starają się zaprezentować ją w uwspółcześnionych wersjach, improwizują i bawią formą. Te rytmy okazują się doskonałe do zabawy, a nawiązują przy tym do dawnych polskich tańców. Muzyka WoWaKin dotarła ostatnio do szerszej grupy odbiorców za sprawą ścieżki dźwiękowej do kultowego już serialu Netflixa – „1670”.