Wielkie zmiany w rozkładach Intercity. Mieszkańcy Trójmiasta muszą to wiedzieć

Gdynia Redłowo. Zwłoki kobiety znalezione przy budynku

Do makabrycznego odkrycia w Gdyni Redłowie doszło we wtorek, 21 listopada, rano. Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdyni Jolanta Grunert informuje, że policja otrzymała o godz. 9 informację o zwłokach kobiety znalezionych przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej. - Na miejscu są funkcjonariusze, którzy pracują pod nadzorem prokuratora – mówi Grunert.

Ciało znajdowało się niedaleko jednego z budynków. Jak poinformował portal Zawsze Pomorze, zwłoki znajdowały się w południowej części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, położona nieopodal granicy z Redłowem.

Na razie nie wiadomo kim jest denatka. Funkcjonariusze nie informują, w jakich okolicznościach mogło dojść do tragedii i czy ktoś przyczynił się do śmieci kobiety. To mają pomóc ustalić prowadzone na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora.