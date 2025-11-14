Żyrafa Ivie zamieszkała w Gdańsku! Nowa atrakcja w ZOO

Nowa żyrafa w Gdańskim ZOO. Ivie zamieszkała na gdańskiej sawannie

- Naszym celem jest rozwój hodowli żyraf. Pierwszym krokiem było sprowadzenie samicy z Budapesztu, która utworzyła parę hodowlaną z naszym samcem Akim. Do tej grupy właśnie dołączyła młodziutka Ivie. Na razie aklimatyzuje się w nowym miejscu, ale w przyszłości będzie można zobaczyć całe stado wędrujące wspólnie po gdańskiej sawannie – mówi Emilia Salach, dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

Transport żyrafy to wyzwanie logistyczne. Jak przewieziono Ivie?

Transport Ivie przebiegł bez żadnych komplikacji. Przewóz żyraf jest jednak zawsze dużym wyzwaniem logistycznym. Zwierzęta podróżują w specjalnych przyczepach z możliwością obniżania dachu, a trasa przejazdu musi być starannie zaplanowana. Tylko kilka firm w Europie organizuje tego typu transfery.

Obecnie stado żyraf w Gdańsku liczy cztery osobniki. Najstarszy jest Wiechu - żyrafi senior. Samiec Aki przejął rolę lidera stada, a samica Alia, która przyjechała dwa lata temu, stworzyła z nim parę hodowlaną. Teraz do nich dołączyła Ivie. Młoda samica przebywa na zapleczu, gdzie stopniowo aklimatyzuje się w nowym otoczeniu i zapoznaje z pozostałymi żyrafami. To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Jeszcze w tym roku Gdańskie Zoo będzie oczekiwać narodzin żyrafy.

Gdańskie żyrafy objęte programem ochrony. Dlaczego to ważne?

Gdańskie żyrafy są objęte Europejskim Programem Ochrony Zwierząt (EEP). Oznacza to, że wszystkie decyzje dotyczące ich transferów podejmowane są pod okiem koordynatorów hodowli. Osobniki dobiera się genetycznie, aby zapewnić jak najzdrowsze potomstwo.

- Hodowla możliwie najsilniejszych genowo osobników zagrożonych gatunków to jedno z głównych zadań ogrodów zoologicznych – podkreśla Emilia Salach.

Żyrafa ugandyjska – gatunek zagrożony wyginięciem

Żyrafa ugandyjska jest gatunkiem narażonym na wyginięcie. Podczas gdy w 1985 r. w naturze żyło ok. 160 tys. żyraf, w 2016 r. populację oszacowano już na poniżej 100 tys. Głównymi zagrożeniami są utrata naturalnych siedlisk oraz kłusownictwo.

Żyrafy żyją zwykle samotnie lub w niewielkich grupach. Ich pokarmem są przede wszystkim liście i młode pędy akacji, a w zoo otrzymują specjalistyczny granulat. Dorosła żyrafa potrafi zjeść ponad 50 kg liści dziennie! Zwierzęta te osiągają masę od 830 do 1200 kg, a samce dorastają nawet do 5,5 metra wysokości. W naturze żyją średnio 10 lat, natomiast w ogrodach zoologicznych mogą dożyć ponad 20 lat.

