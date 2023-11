Makabra w centrum stolicy. Zamknęli go w mieszkaniu i skatowali. Godzinami torturowali biednego chłopaka

Wymysłów. Tragiczny wypadek na S8

Przypomnijmy, że do koszmarnego wypadku doszło w minioną sobotę, 11 listopada, ok. godz. 18.40 na drodze ekspresowej S8 w miejscowości Wymysłów pod Żyrardowem. Jak informuje policja, na pasie w kierunku Warszawy doszło do zderzenia czterech pojazdów osobowych – toyoty land cruiser, audi A4, audi Q5 oraz citroena berlingo. Niestety, skutki zdarzenia były straszne – sześć osób zostało poważnie rannych, a 10-letnia dziewczynka zmarła, mimo długiej akcji reanimacyjnej.

Policjanci z Żyrardowa pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie prowadzi postępowanie w tej sprawie. Jak podał po wypadku TVN Warszawa, do zdarzenia miało dojść, gdy kierowca jadący w kierunku Katowic stracił panowanie nad pojazdem, przebił barierki i zderzył się z samochodami jadącymi w stronę Warszawy.

Czy tak było w rzeczywistości? Tego dowiemy się po zakończonym śledztwie. Tymczasem policja szuka świadków tragicznego zdarzenia. - Zwracamy się z prośbą do wszystkich osób będących świadkami zdarzenia oraz osób, które w tym czasie poruszały się drogą ekspresową S8 i posiadają na wyposażeniu swoich pojazdów wideorejestrator o pilny kontakt – informuje st. sierż. Patrycja Sochacka, rzeczniczka policji w Żyrardowie.

Każdy, kto ma ważne informacje dotyczące zdarzenia powinien kontaktować się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie pod nr tel. 47 705 82 00 lub 47 70 58 115.