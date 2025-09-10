10 tys. zł dla WOŚP za drzewko na pl. Centralnym. Wyjątkowy gest pracowników firmy Balzola

Hojne wsparcie Balzoli dla WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, grająca po raz 33., otrzymała znaczące wsparcie od firmy Balzola. Ta renomowana firma, znana z realizacji kluczowych inwestycji budowlanych, po raz kolejny zaangażowała się w akcję charytatywną.

Jak podkreśla Karolina Bukała-Głowa, Rzecznik Prasowy Balzola Polska:

- Balzola od lat z dumą wspiera inicjatywy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, co roku przeznaczając specjalny budżet na działania charytatywne.

Tegoroczna aukcja charytatywna, w której Balzola wylicytowała patronat nad dębem na placu Centralnym, była nie tylko aktem dobroczynności, ale również symbolicznym podziękowaniem dla ich własnego zespołu, który przyczynił się do powstania tego ważnego obiektu w Warszawie.

- Dzięki Zarządowi Dróg Miejskich dołożyliśmy dwie cegiełki. Jedną na rzecz WOŚP, drugą ku upamiętnieniu wysiłku naszych ludzi - mówi Karolina Bukała-Głowa.

Zacięta walka o patronat nad drzewem

Aukcja zorganizowana przez Zarząd Dróg Miejskich w ramach 33. Finału WOŚP, oferująca możliwość objęcia patronatem jednego ze 102 drzew posadzonych na placu Centralnym, wzbudziła duże zainteresowanie. Konkurencja była zacięta, o czym świadczy fakt, że„w sumie wzięło w niej udział 11 osób, a druga oferta była niższa zaledwie o 100 zł.

Ostatecznie to właśnie Balzola, firma odpowiedzialna za budowę placu, zaoferowała najwyższą kwotę – 10 099 zł. To Bardzo zależało im na tym, by objąć patronatem ten konkretny dąb.

Inicjatywa ta była częścią szerszych działań Zarządu Dróg Miejskich, który aktywnie stara się „dołożyć cegiełkę do finałów, wystawiając na licytację przedmioty – jak unikalna wyspa drogowa czy przeżycia – czyli premierowy spacer po moście pieszo-rowerowym.

W Czosnówce w woj. lubelskim odnaleziono pierwszego zestrzelonego drona Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dąb na placu Centralnym zyskał patrona

Wybrane przez Balzolę drzwo jest wyjątkowym elementem placu Centralnego. Jest to bowiem jedyny rosnący na placu dąb. Przedstawiciele firmy, w składzie: Magdalena Lewandowska, Wiktoria Karwat, Mateusz Adamoski, Radosław Kocon, Piotr Piórkowski, Artur Kręgiel i Adam Stawski, oficjalnie objęli patronat. Otrzymali również pamiątkową tabliczkę, która zostanie zamontowana pod dębem.