Rosyjskie drony nad Polską. Służby apelują do mieszkańców. Mówią o dezinformacji

Zagrożenie z powietrza. Drony zlikwidowane

W nocy z poniedziałku na wtorek doszło do poważnych incydentów z użyciem obcych dronów nad terytorium Polski. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało oficjalny komunikat w tej sprawie, informując o podjętych działaniach. Obiekty, które zostały zidentyfikowane jako zagrożenie, zostały zlikwidowane przez polskie służby.

"W nocy doszło do incydentów z użyciem obcych dronów. Obiekty, które stanowiły zagrożenie, zostały zlikwidowane" – głosi komunikat MSWiA.

Obecnie trwają intensywne działania służb mundurowych na terenie trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Służby podległe MSWiA, w tym przede wszystkim Polska Policja, Straż Graniczna oraz Państwowa Straż Pożarna, zostały postawione w stan podwyższonej gotowości. Celem tych działań jest zabezpieczenie terenu oraz wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.

W Czosnówce w woj. lubelskim odnaleziono pierwszego zestrzelonego drona

Koordynacja działań. MSWiA i MON we współpracy

W celu zapewnienia pełnej koordynacji i skuteczności działań, kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji utrzymuje stały kontakt z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Siłami Zbrojnymi Rzeczpospolitej. Współpraca z wojskiem jest kluczowa w procesie poszukiwania i zabezpieczania miejsc upadku zestrzelonych dronów. Wszystkie podejmowane działania są ściśle skoordynowane.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o zakończeniu działań polskiego i sojuszniczego lotnictwa.

Premier Donald Tusk ostrzega przed dezinformacją

W obliczu zaistniałej sytuacji, Premier Donald Tusk przed nadzwyczajnym posiedzeniem rządu zwrócił uwagę na wzmożoną aktywność dezinformacyjną w sieci. Zaapelował do obywateli, aby polegali wyłącznie na oficjalnych komunikatach wydawanych przez państwowe instytucje.

- To nasza obywatelska odpowiedzialność – powiedział Donald Tusk.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wystosowało również szczegółowy apel do mieszkańców, prosząc o zachowanie spokoju i rozwagę. W komunikacie podkreślono kilka kluczowych zaleceń:

"Apelujemy do mieszkańców o zachowanie spokoju, śledzenie na bieżąco komunikatów służb państwowych, nie uleganie emocjom, manipulacjom i dezinformacji. Apelujemy, by nie zbliżać się, nie dotykać i nie przenosić szczątków nieznanych obiektów, lecz informować służby mundurowe o takich znaleziskach".

Obywatele są proszeni o śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów służb państwowych i unikanie rozprzestrzeniania niezweryfikowanych informacji.