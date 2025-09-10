Drony nad Polską. Lotnisko Chopina wydało nowy komunikat. Co z lotami?

Rosyjskie drony nad Polską – nocne naruszenie przestrzeni powietrznej po atakach na Ukrainę.

Reakcja wojska – uruchomiono procedury obronne, część dronów zestrzelono.

Zamknięto lotniska w Warszawie, Modlinie, Rzeszowie i Lublinie.

Rano wznowiono operacje lotnicze na Lotnisku Chopina w Warszawie.

Lotnisko Chopina w Warszawie ponownie otwarte

W środę, 10 września, o godzinie 7:30, Lotnisko Chopina w Warszawie poinformowało o wznowieniu operacji lotniczych. „Informujemy, że przestrzeń powietrzna nad Lotniskiem Chopina została ponownie otwarta” – czytamy w komunikacie lotniska.

Decyzja ta oznaczała przywrócenie normalnego funkcjonowania lotniska, co pozwoli na stopniowe rozładowanie zatorów i wznowienie podróży pasażerów.

Zamknięcie kluczowych lotnisk

Bezpośrednią konsekwencją incydentu było wstrzymanie ruchu lotniczego nad wschodnią i centralną Polską. Dotknęło to cztery główne porty lotnicze w kraju:

Lotnisko Chopina w Warszawie

Lotnisko w Modlinie

Lotnisko w Rzeszowie

Lotnisko w Lublinie

Lotnisko Chopina w Warszawie wydało komunikat tuż przed godziną 5 rano, informując pasażerów o zaistniałej sytuacji:

„Z powodu działania służb państwowych i wojska w celu zapewnienia bezpieczeństwa, przestrzeń powietrzna nad częścią kraju, w tym nad Lotniskiem Chopina, została czasowo zamknięta. Lotnisko pozostaje otwarte, ale aktualnie nie odbywają się operacje lotnicze. Wszystkich pasażerów prosimy o śledzenie oficjalnych komunikatów państwowych oraz linii lotniczych. Aktualizacja informacji będzie publikowana poprzez edycję tego komunikatu”.

Pasażerowie zostali poproszeni o śledzenie bieżących informacji udostępnianych przez służby państwowe oraz poszczególne linie lotnicze, aby uzyskać aktualne dane dotyczące ich połączeń.

Drony nad Polską. Reakcja służb na naruszenie przestrzeni powietrznej

W odpowiedzi na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podjęło natychmiastowe działania.

„Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne” – przekazało DORSZ w środę nad ranem.

Polskie i sojusznicze środki obserwacyjne monitorowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów. Wobec tych, które mogły stanowić zagrożenie, Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. W wyniku tych działań, część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną, została zestrzelona.

"Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów” – wynika z komunikatu DORSZ.