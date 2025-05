Ogromny pożar w Kawęczynie! Ogień jak wielka pochodnia. Gasiło go 160 strażaków [ZDJĘCIA]

Był piątkowy wieczór, gdy do służb wpłynęła alarmująca wiadomość. Młody człowiek został porażony prądem! We wskazane miejsce pilnie ruszyli strażacy i ratownicy medyczni. – Około 20.00 w Rajszewie mężczyzna został porażony prądem. Na szczęście w momencie przybycia służb poszkodowany był przytomny i miał zachowane czynności życiowe. Mężczyzna został przebadany przez PRM i przetransportowany do szpitala – przekazali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach chłopiec dostał się na słup. Sprawę bada policja.

