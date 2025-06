i Autor: Marek Kudelski / Super Express To drugi najwyższy obiekt w Warszawie. Od Pałacu Kultury i Nauki dzieli go 13 kilometrów

BUDŻET

1373 pomysły na lepszą Warszawę. Ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim. Co wybiorą mieszkańcy?

Od 1 do 15 czerwca warszawiacy mogą decydować, które projekty zgłoszone do tegorocznego budżetu obywatelskiego zostaną zrealizowane. Do wyboru mają aż 1373 inicjatywy − na poziomie miejskim, dzielnicowym oraz nowo wprowadzonym poziomie lokalnym. Na realizację zwycięskich projektów miasto przeznaczy ponad 5,8 mln zł.