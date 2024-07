Są wyniki Budżetu Obywatelskiego 2024 w Warszawie. Bardzo duże i smutne zaskoczenie

CO SIĘ STAŁO?

Warszawa. Wyniki Budżetu Obywatelskiego na rok 2025

Na początku tygodnia ogłoszono wyniki warszawskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025. Wśród wygranych przeważają projekty związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, sadzeniem drzew i wydarzeniami kulturalnymi. Organizacja Miasto Jest Nasze zwróciła jednak uwagę na niską frekwencję.

Według przedstawionych danych, frekwencja w budżecie obywatelskim w 2015 roku wynosiła 175 tys. głosów, co przekładało się na 10% mieszkańców Warszawy. W roku bieżącym było to zaledwie 75 tys., czyli ok. 4%.

"Od lat postępuje erozja tego formatu, miasto nie prowadzi żadnej większej kampanii informującej o Budżecie, pomysłodawcy są zniechęcani na starcie formalnościami, projekty przechodzą zależnie od tego, kto i gdzie je weryfikuje, często po modyfikacjach. Często są też odrzucane z absurdalnych powodów takich jak plany i ustalenia, o których nikt nic nie wie, bo nie są publicznie dostępne" - ostrzega Miasto Jest Nasze.

Działania miasta zniechęcają mieszkańców do głosowania? "Nie tak to powinno wyglądać"

Miasto Jest Nasze zauważa, że Budżet Obywatelski powinien służyć do aktywizacji mieszkańców, a często dzieje się, że osoby zgłaszające projekty stają przed dylematem całkowitej zmiany projektu lub zrezygnowania z niego.

"Nie dziwi nas to, że mieszkańcy się w takim przypadku nie chcą się angażować, czują się tym zmęczeni: zarówno głosowaniem, jak i składaniem projektów do Budżetu. Siła i energia wielu aktywnych mieszkańców jest wypalana w konfrontacji z projektami umocowanymi politycznie. Nie tak to powinno wyglądać" - pisze organizacja.

Mieszkańcy chcą zielonej Warszawy

Miasto Jest Nasze uważa, że wygrane projekty, m.in. sadzenie drzew czy budowa nowych i bezpiecznych ścieżek rowerowych, powinny być wpisane w zwykły budżet, a nie ten obywatelski.

"Warto dodać, że od dawna w BO wygrywają zielone i rowerowe projekty. To powinien być sygnał dla władz, że takie działania powinien uwzględniać zwykły budżet. Wyraźnie widać za to, że z tym sygnałem władze miasta nic nie robią" - komentują.

Co na to urząd? Poprosiliśmy o komentarz, jednak do tej pory nie uzyskaliśmy odpowiedzi.