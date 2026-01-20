14 tys. zł brutto i praca w sercu Warszawy. Szukają kierownika

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie poszukuje kierownika Działu Organizacyjnego, oferując konkurencyjne wynagrodzenie.

Stanowisko to wiąże się z odpowiedzialnością za kluczowe aspekty administracyjne i organizacyjne jednego z najstarszych muzeów w Polsce.

Jeśli masz doświadczenie w zarządzaniu i szukasz stabilnej pracy z misją, dowiedz się więcej o tej ofercie!

Praca z misją w sercu stolicy

W sercu Warszawy ruszył nabór na stanowisko kierownicze w jednym z najciekawszych muzeów etnograficznych w Polsce. To okazja dla osób, które nie boją się odpowiedzialności i chcą działać "za kulisami" kultury.

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie szuka kierownika

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie istnieje od 1888 roku i jest jednym z najstarszych tego typu ośrodków w kraju, w którym tradycja łączy się z badaniami i prezentacją kultur świata. Obecnie instytucja poszukuje osoby na stanowisko kierownika Działu Organizacyjnego - odpowiedzialnej za sprawne funkcjonowanie administracyjne i formalne instytucji. To rola kluczowa dla codziennej działalności, choć zwykle pozostająca poza oczami zwiedzających. Do zadań nowej osoby należeć będzie m.in.:

zarządzanie całym działem, w tym koordynacja pracy zespołu i nadzór nad dokumentacją,

nadzór nad sprawami administracyjnymi dotyczącymi Działu Organizacyjnego oraz składanie wniosków o zakupy w ramach budżetu działu,

nadzór nad procedurą udostępniania informacji publicznej

współtworzenie sprawozdań z działalności oraz planów pracy Muzeum,

współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz z kancelarią prawną. w zakresie organizacji współpracy,

współpraca ze Specjalistą ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.

Praca za 14 tys. brutto i pakiet benefitów

Oferowane wynagrodzenie to 12-14 tys. zł brutto miesięcznie, więc kwota konkurencyjna jak na rynek instytucji kultury. Zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy o pracę na czas próbny w pełnym wymiarze godzin, co daje stabilność i przewidywalność. Co ważne, poza pensją pracownik może liczyć na wsparcie pozapłacowe, w tym:

pakiet medyczny,

ubezpieczenie grupowe,

kartę sportową lub podobne benefity,

dostęp do bogatej oferty muzealnej.

Kandydat lub kandydatka powinni mieć natomiast:

wykształcenie wyższe,

minimum trzy lata doświadczenia na podobnym stanowisku, najlepiej w instytucji kultury,

dobrą znajomość przepisów dotyczących muzeów i instytucji kultury,

umiejętność zarządzania zespołem i budżetem,

solidne kompetencje administracyjne i organizacyjne,

komunikatywną znajomość języka angielskiego oraz obsługę narzędzi biurowych.