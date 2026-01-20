14 tys. zł brutto i praca w sercu Warszawy. Szukają kierownika

- Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie poszukuje kierownika Działu Organizacyjnego, oferując konkurencyjne wynagrodzenie.
- Stanowisko to wiąże się z odpowiedzialnością za kluczowe aspekty administracyjne i organizacyjne jednego z najstarszych muzeów w Polsce.
- Jeśli masz doświadczenie w zarządzaniu i szukasz stabilnej pracy z misją, dowiedz się więcej o tej ofercie!
Praca z misją w sercu stolicy
W sercu Warszawy ruszył nabór na stanowisko kierownicze w jednym z najciekawszych muzeów etnograficznych w Polsce. To okazja dla osób, które nie boją się odpowiedzialności i chcą działać "za kulisami" kultury.
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie szuka kierownika
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie istnieje od 1888 roku i jest jednym z najstarszych tego typu ośrodków w kraju, w którym tradycja łączy się z badaniami i prezentacją kultur świata. Obecnie instytucja poszukuje osoby na stanowisko kierownika Działu Organizacyjnego - odpowiedzialnej za sprawne funkcjonowanie administracyjne i formalne instytucji. To rola kluczowa dla codziennej działalności, choć zwykle pozostająca poza oczami zwiedzających. Do zadań nowej osoby należeć będzie m.in.:
- zarządzanie całym działem, w tym koordynacja pracy zespołu i nadzór nad dokumentacją,
- nadzór nad sprawami administracyjnymi dotyczącymi Działu Organizacyjnego oraz składanie wniosków o zakupy w ramach budżetu działu,
- nadzór nad procedurą udostępniania informacji publicznej
- współtworzenie sprawozdań z działalności oraz planów pracy Muzeum,
- współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz z kancelarią prawną. w zakresie organizacji współpracy,
- współpraca ze Specjalistą ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.
Praca za 14 tys. brutto i pakiet benefitów
Oferowane wynagrodzenie to 12-14 tys. zł brutto miesięcznie, więc kwota konkurencyjna jak na rynek instytucji kultury. Zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy o pracę na czas próbny w pełnym wymiarze godzin, co daje stabilność i przewidywalność. Co ważne, poza pensją pracownik może liczyć na wsparcie pozapłacowe, w tym:
- pakiet medyczny,
- ubezpieczenie grupowe,
- kartę sportową lub podobne benefity,
- dostęp do bogatej oferty muzealnej.
Kandydat lub kandydatka powinni mieć natomiast:
- wykształcenie wyższe,
- minimum trzy lata doświadczenia na podobnym stanowisku, najlepiej w instytucji kultury,
- dobrą znajomość przepisów dotyczących muzeów i instytucji kultury,
- umiejętność zarządzania zespołem i budżetem,
- solidne kompetencje administracyjne i organizacyjne,
- komunikatywną znajomość języka angielskiego oraz obsługę narzędzi biurowych.