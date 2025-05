Bartosz G. w stanie krytycznym. Doniesienia z greckiego szpitala

Walczy o życie w szpitalu

17-latek podejrzany o brutalne zabójstwo Mai z Mławy w stanie krytycznym. Komentarz greckiego szpitala

Bartosz G., 17-letni mieszkaniec Mławy, który jest głównym podejrzanym w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai K., trafił do szpitala w Salonikach po próbie samobójczej. Do dramatycznego zdarzenia doszło zaledwie dzień po tym, jak grecki sąd zdecydował o jego ekstradycji do Polski.