Warszawa: Policja odzyskuje skradzione żydowskie księgi. Znamy kulisy sprawy

Na początku października, 39-letni mieszkaniec Warszawy, podczas porządkowania rzeczy po zmarłym ojcu, natknął się na stare książki. Ich oryginalne okładki przykuły jego uwagę. Mężczyzna, nie zdając sobie sprawy z wartości znaleziska, postanowił je sprzedać, wystawiając ogłoszenie na kilku platformach sprzedażowych. Jak sam przyznał, książki były napisane w obcym dla niego języku, co skłoniło go do decyzji o sprzedaży. Na odzew nie trzeba było długo czekać. Książki szybko trafiły w ręce prywatnego kolekcjonera, który być może zdawał sobie sprawę z ich wartości historycznej i kulturowej.

Internetową aukcję znalazł również pracownik Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce. Zaniepokojony, natychmiast zgłosił sprawę na Policję. Funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji, we współpracy z policjantami Komisariatu Policji III w Białymstoku, podjęli niezbędne czynności. Ustalili nabywcę i skontaktowali się z nim. Dzięki szybkiej interwencji, cała kolekcja książek trafiła z powrotem do prawowitych właścicieli.

Książki z XIX i XX wieku odzyskane. Bezcenne dziedzictwo wraca do bibliotek

Odzyskane książki to bezcenne zabytki piśmiennictwa, napisane w języku hebrajskim i jidysz. Ich tematyka związana jest z kulturą i religią żydowską. Specjalista w tej dziedzinie potwierdził ich oryginalność i wartość, szacowaną na kilka tysięcy złotych. Jak informuje mł. asp. Paweł Chmura, prawdopodobnie wolumeny zostały utracone na przełomie lat 80-tych i 90-tych.

Odzyskanie książek to ważny sukces dla polskiej kultury i historii. Dzięki szybkiej reakcji policji i czujności pracownika Żydowskiego Instytutu Historycznego, bezcenne dziedzictwo wraca na swoje miejsce.