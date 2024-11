Tak się buduje Muzeum Getta Warszawskiego. Za dwa lata nowa placówka historyczna na Woli ma być gotowa

Tak się buduje Muzeum Getta. Za dwa lata ma być gotowa nowa placówka historyczna na Woli

W stolicy powstaje nowa placówka historyczna. W kompleksie dawnego Szpitala Dziecięcego im. Bersohnów i Baumanów przy ul. Śliskiej trwa wielka budowa. Zabytkowy obiekt stanie się siedzibą powołanej w 2018 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego instytucji.

Budynek szpitala wzniesiono w latach 1876-1878 według projektu Artura Goebla z inicjatywy rodziny Bersohnów. Szpital szczęśliwie uniknął zniszczeń na początku wojny i od listopada 1940 r. znalazł się na terenie południowej części getta warszawskiego. Jego personel niósł pomoc chorym na tyfus plamisty. W Powstaniu Warszawskim udzielano tu pomocy rannym powstańcom Zgrupowania AK Chrobry II. W tym czasie budynek został zniszczony w 60 proc.

Kompleks szpitalny tworzą dwa budynki historyczne: dawnego szpitala dziecięcego oraz laboratorium. – Pomysł lokalizacji wystawy stałej w Szpitalu Bersohnów i Baumanów towarzyszył nam od samego początku. To wyjątkowy świadek historii warszawskich Żydów. Upamiętniamy i ratujemy zabytek – mówił Albert Stankowski, dyrektor MGW. Autorem projektu jest Jerzy Wowczak. Kontrowersje budziło rozebranie części obiektu. – Konserwator zalecał zachowanie oryginalnych elementów. Zalecał, by elewacja obu budynków - gmachu głównego i budynku okulistyki - wróciła do pierwotnego stanu. Dopuścił likwidację wtórnych, powstałych po 1945 roku dobudówek i klatek schodowych – wyjaśnił architekt.

Projekt zakłada ok. 3 400 mkw powierzchni na potrzeby wystawy stałej podzielonej na 9 galerii. Łączna powierzchnia użytkowa Muzeum Getta Warszawskiego to ok. 11 500 m2. W kompleksie muzealnym znajdzie się też Centrum Edukacji, audytorium dla 150 widzów, magazyny zbiorów i przestrzeń dla wystaw czasowych. Prace są już na zaawansowanym etapie. Mają zostać ukończone do końca 2026 r.