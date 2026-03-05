18-letni Mateusz poszukiwany listem gończym. Grozi mu wieloletnie więzienie

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-03-05 21:22

Policjanci z Komendy Stołecznej Policji poszukują 18-letniego Mateusza Koczarskiego z Warszawy. Za mężczyzną wydano list gończy na polecenie Prokuratury Okręgowej. Jest podejrzewany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wywołanie fałszywego alarmu. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą znać miejsce jego pobytu, o pilny kontakt z policją.

18-letni Mateusz poszukiwany listem gończym. Grozi mu wieloletnie więzienie

i

Autor: Komenda Stołeczna Policji/ Materiały prasowe
  • Poszukiwany: Mateusz Koczarski, 18 lat, mieszkaniec Warszawy
  • List gończy wydała Prokuratura Okręgowa
  • Podejrzenia dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej
  • Śledczy zarzucają mu także wywołanie fałszywego alarmu
  • Policja zapewnia anonimowość osobom przekazującym informacje
  • Za ukrywanie poszukiwanego lub pomoc w ucieczce grozi do 5 lat więzienia

Policjanci Komendy Stołecznej Policji, na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Okręgową poszukują Mateusza Koczarskiego. 18-letni mieszkaniec Warszawy jest poszukiwany listem gończym w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wywołania fałszywego alarmu. W Polsce za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi do 8 lat więzienia, z kolei za wywołanie fałszywego alarmu - 8 lat, a w niektórych przypadkach nawet do 15 lat.

- Jeśli znasz miejsce pobytu tej osoby skontaktuj się z policjantami z Komendy Stołecznej Policji, tel. 47 72 37 657, 47 72 37 893 (dostępny w dni powszednie w godz. 8.00-16.00), numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji - apelują stołeczni policjanci.

Poszukiwany: Mateusz Koczarski

lat 18

zameldowany Warszawa

ww. poszukiwany jest w związku z podejrzeniem popełnienia czynów z art.258 §1 kk i 224a §1,2 kk.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, są proszone o kontakt osobisty lub telefoniczny z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji,  tel. 47 72 37 657, 47 72 37 893 (dostępny w dni powszednie w godz. 8.00-16.00) adres mailowy: [email protected], numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji.

Czytaj też: Trzech nastolatków z Warszawy oskubało emeryta z 25 tys. złotych. W tle hurtowa ilość narkotyków

Policjanci przypominają, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Osobom informującym o pobycie poszukiwanego policja zapewnia anonimowość

Czytaj też: Dantejskie sceny w szkole. Uczeń rzucił się na nauczyciela z pięściami! "Twoje zdanie się nie liczy"

Tak doszło do tragicznego wypadku w Warszawie. 6-letni chłopiec zginął na placu Szembeka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LIST GOŃCZY