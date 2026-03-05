18-letni Mateusz poszukiwany listem gończym. Grozi mu wieloletnie więzienie

Poszukiwany: Mateusz Koczarski, 18 lat, mieszkaniec Warszawy

List gończy wydała Prokuratura Okręgowa

Podejrzenia dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej

Śledczy zarzucają mu także wywołanie fałszywego alarmu

Policja zapewnia anonimowość osobom przekazującym informacje

Za ukrywanie poszukiwanego lub pomoc w ucieczce grozi do 5 lat więzienia

Policjanci Komendy Stołecznej Policji, na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Okręgową poszukują Mateusza Koczarskiego. 18-letni mieszkaniec Warszawy jest poszukiwany listem gończym w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wywołania fałszywego alarmu. W Polsce za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi do 8 lat więzienia, z kolei za wywołanie fałszywego alarmu - 8 lat, a w niektórych przypadkach nawet do 15 lat.

- Jeśli znasz miejsce pobytu tej osoby skontaktuj się z policjantami z Komendy Stołecznej Policji, tel. 47 72 37 657, 47 72 37 893 (dostępny w dni powszednie w godz. 8.00-16.00), numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji - apelują stołeczni policjanci.

Poszukiwany: Mateusz Koczarski

lat 18

zameldowany Warszawa

ww. poszukiwany jest w związku z podejrzeniem popełnienia czynów z art.258 §1 kk i 224a §1,2 kk.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, są proszone o kontakt osobisty lub telefoniczny z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji, tel. 47 72 37 657, 47 72 37 893 (dostępny w dni powszednie w godz. 8.00-16.00) adres mailowy: [email protected], numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji.

Policjanci przypominają, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Osobom informującym o pobycie poszukiwanego policja zapewnia anonimowość.

