Starosta podwarszawski ma szokujący plan. Chodzi o walkę z dzikami

Statystyki odstrzału dzików w Warszawie

Dyrektor Lasów Miejskich – Warszawa, Karol Podgórski, przedstawił najnowsze dane dotyczące redukcji populacji dzikiej zwierzyny. Od początku bieżącego roku wyeliminowano w stolicy 75 sztuk, natomiast bilans całego poprzedniego roku zamknął się liczbą 464 osobników. W 2025 roku najwięcej interwencji odnotowano w dzielnicach Wawer oraz Białołęka, gdzie odstrzelono odpowiednio 177 i 162 dziki.

Formalną zgodę na odłów i redukcję stada wydał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jeszcze w lipcu 2023 roku. W tamtym okresie łowczym udało się wyeliminować lub schwytać ponad 115 zwierząt, a rok później liczba ta wzrosła do 466. Leśnicy tłumaczą, że ze względu na nowe rozporządzenia związane z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), Warszawa nie może już odławiać i wywozić żywych zwierząt poza granice miasta, co wymusza konieczność ich uśmiercania.

Koszty redukcji populacji dzików według leśników

Określenie precyzyjnej ceny takiej operacji jest niezwykle skomplikowane. Przedstawiciele Lasów Miejskich przyznają, że nie są w stanie podać jednostkowego kosztu odstrzału. Karol Podgórski wyjaśnia, że na ostateczną sumę składa się szereg zróżnicowanych czynników.

„wydatki związane bezpośrednio z odłowem, z uśmierceniem i odstrzałem redukcyjnym dzików tj. koszty usług weterynaryjnych, amunicji oraz utylizacji uśmierconych dzików, jak i inne koszty rozliczane w ramach ogólnych kosztów funkcjonowania jednostki budżetowej Lasów Miejskich – Warszawa”

Dyrektor zaznaczył również, że kontrakty podpisane na lata 2025 i 2026 obejmują szerszy zakres działań niż tylko eliminacja dzików. Zewnętrzne firmy weterynaryjne oraz przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją realizują także inne zlecenia na potrzeby miejskiej jednostki.

„Umowy te rozlicza się według cen jednostkowych uzależnionych od ilości gatunku zwierząt, ich masy oraz rodzaju czynności. Tak też wskazanie ww. kosztów wymagałoby dokonania szczegółowych obliczeń, przy czym niektóre koszty mają charakter ogólny np. usługa gotowości świadczenia usługi weterynaryjnej opłacana jest ryczałtowo – miesięcznie, co utrudnia przypisanie tego kosztu do konkretnej czynności” - dodał.

Do rachunku należy doliczyć także inne obciążenia finansowe. Są to między innymi pensje pracowników, zakup karmy służącej do nęcenia zwierząt oraz koszty eksploatacji floty samochodowej. Nie bez znaczenia pozostają też wydatki na bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej należącej do leśników.

Plan starosty Tomasza Laskusa na walkę z dzikami

Z nadmierną liczebnością dzików mierzą się również samorządowcy z powiatu otwockiego. W minionym tygodniu tamtejszy starosta, Tomasz Laskus, poinformował o wydaniu ostatecznej decyzji nakazującej redukcję stada o 100 sztuk na terenie miasta Józefów. Przygotowywane są już kolejne rozporządzenia dotyczące Otwocka (200 sztuk) oraz Karczewa (100 sztuk).

Laskus wyszedł z inicjatywą, która wzbudziła spore emocje. Zaproponował myśliwym układ, w którym zapłatą za odstrzał byłaby pozyskana tusza zwierzęcia, co pozwoliłoby przeprowadzić akcję bezkosztowo dla budżetu. Samorządowiec tłumaczy to chęcią ominięcia problematycznych kwestii finansowania zadań przez urząd. Starosta przygotował też petycję do władz centralnych o zmianę przepisów w zakresie opłacania odstrzału redukcyjnego, pod którą podpisało się już ponad 1,7 tysiąca osób.

Protesty obrońców zwierząt i metody alternatywne

Wpis samorządowca w mediach społecznościowych stał się zarzewiem ostrego konfliktu. Zwolennicy zdecydowanych działań starli się z obrońcami praw zwierząt. Przeciwnicy polowań zarzucają władzom między innymi to, że strzały będą padać zbyt blisko zabudowań mieszkalnych.

W Internecie powstała petycja przeciwko zabijaniu dzików, którą poparło już niemal 3 tysiące obywateli. Jej autorzy postulują wdrożenie metod humanitarnych, takich jak odstraszanie ultradźwiękami, stosowanie środków antykoncepcyjnych czy uszczelnienie systemu gospodarki odpadami w mieście. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem łowieckim, dzik nie jest objęty okresem ochronnym, co oznacza, że polowania na ten gatunek mogą odbywać się przez cały rok.

