19- i 18-latek zginęli w wypadku pod Lipskim. Renault clio uderzyło w drzewo

19- i 18-latek - to ofiary śmiertelnego wypadku, do którego doszło w sobotę, 4 marca, w Adamowie pod Lipskiem. Przed godz. 17 ich renault clio jechało drogą powiatową nr 1919, ale na łuku wypadło z trasy i uderzyło w drzewo. Jak widać na zdjęciu udostępnionym przez miejscową policję, w tym czasie panowały trudne warunki drogowe. 19-letni kierowca pojazdu i jego 18-letni pasażer, prawdopodobnie mieszkańcy powiatu lipskiego, zginęli na miejscu. - Droga powiatowa nr 1919 jest zablokowana w obydwu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać około 2 h - informowała w komunikacie po godz. 18 Komenda Powiatowa Policji w Lipsku. Mundurowi nadal wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku, co robią pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lipsku.

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje