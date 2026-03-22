20. Półmaraton Warszawski. Tłumy na ulicach, emocje do ostatnich metrów. Znamy zwycięzców Biegu na Piątkę

W Warszawie trwa 20. Półmaraton Warszawski - Bieg na Piątkę.

Zawodnicy rywalizowali na dystansie 5 kilometrów. Kto zwyciężył?

Organizatorzy podkreślają rekordową frekwencję.

Warszawa pobiegła. Tysiące na starcie Biegu na Piątkę

Biegacze z Warszawy i całej Polski stanęli na starcie jubileuszowego półmaratonu. Dla jednych był to debiut, dla innych kolejny sprawdzian formy. Jedno było wspólne: miesiące przygotowań i ogromna determinacja.

Pakiety startowe spakowane, wygodne buty gotowe, koszulki, kamizelki, żele energetyczne - wszystko dopięte na ostatni guzik. Uczestnicy nie kryli emocji jeszcze przed startem.

Największy bieg masowy w historii Polski

Organizatorzy nie mają wątpliwości - tegoroczna edycja przejdzie do historii.

„To naprawdę się dzieje! Największy bieg masowy w historii Polski już na trasie! Blisko 25 000 biegaczy mierzy się ze swoimi słabościami, nadziejami, oczekiwaniami i zmęczeniem. A my zrobiliśmy i robimy wszystko, abyście dobiegli bezpiecznie, bawiąc się przy tym. Bo o fun w tych 20. urodzinach Półmaratonu również chodzi” - przekazali organizatorzy.

Na trasie nie zabrakło również kibiców, którzy tłumnie pojawili się przy ulicach, tworząc niesamowitą atmosferę.

„Widzicie ten post i zastanawiacie się, czy warto pójść na trasę i kibicować? Odpowiadamy - TAK! To święto Warszawy. Nasze i Wasze. Do zobaczenia!” – dodali.

Bieg na Piątkę. Znamy zwycięzców

W Biegu na Piątkę liczyła się szybkość od pierwszych metrów.

Najlepsi okazali się:

Andrzej Kowalczyk - 14:40 (najlepszy wynik wśród mężczyzn)

Agnieszka Chorzępa - 16:07 (najlepsza wśród kobiet)

„Za nami finisz New Balance Biegu na Piątkę. Najszybciej z dystansem 5 kilometrów rozprawili się: wśród Panów - Andrzej Kowalczyk, z czasem 14:40, wśród Pań - Agnieszka Chorzępa, z czasem 16:07” - poinformowano.Półmaraton Warszawski to nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim wielkie święto mieszkańców stolicy. Ulice zamieniły się w arenę zmagań, a doping kibiców niósł biegaczy do mety.

