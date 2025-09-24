29-latek zmiótł policjanta z drogi podczas desperackiej ucieczki. Sceny jak z filmu akcji!

Piotr Lis
2025-09-24 8:28

W Szydłowcu (woj. mazowieckie) doszło do dramatycznych scen. 29-letni Adrian N., podejrzany o kradzież miedzianych przewodów, podczas próby ucieczki staranował funkcjonariusza policji. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i został aresztowany. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Autor: Shutterstock (2)/ Shutterstock

Sąd Rejonowy w Szydłowcu, na wniosek prokuratora, zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec 29-letniego Adriana N., podejrzanego o czynną napaść na funkcjonariusza policji. Do zdarzenia doszło 18 września bieżącego roku w Szydłowcu, w województwie mazowieckim.

Kradzież miedzi i desperacka ucieczka w Szydłowcu

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Radomiu, Adrian N. wspólnie z innym mężczyzną, dokonał kradzieży przewodów miedzianych o wartości ok. 20 tysięcy złotych. Złodzieje odcięli je ze słupów elektrycznych przy drodze serwisowej trasy S7 w Szydłowcu. Sprawcy poruszali się samochodem osobowym marki Nissan Primera.

– Na widok radiowozów sprawcy natychmiast wsiedli do pojazdu i rozpoczęli ucieczkę – poinformowała asp. Marlena Skórkiewicz z policji w Szydłowcu.

Podczas próby zatrzymania, Adrian N., kierując osobowym nissanem, wjechał w funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu. Policjant upadł na maskę pojazdu i był na niej wieziony z dużą prędkością, po czym spadł na ziemię.

Adrian N. czynem swoim naraził funkcjonariusza Policji na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia − poinformowała prok. Aneta Góźdź, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Zarzuty i konsekwencje prawne dla Adriana N.

Adrian N. usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, w celu zmuszenia go do zaniechania czynności zmierzającej do zatrzymania. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

– Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży, za co grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo 29-letni mieszkaniec Warszawy odpowie za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego, za co kodeks karny przewiduje karę do 10 lat więzienia. Decyzją sądu 29-latek został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy, natomiast 28-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego został objęty dozorem policyjnym. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Szydłowcu, która nadzoruje dalsze postępowanie – potwierdziła i podsumowała asp. Skórkiewicz.

