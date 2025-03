Zaćmienie słońca w Polsce 2025: data, jak oglądać? To będzie niezwykły spektakl na niebie!

Koniec prac coraz bliżej. Czy w wakacje pojedziemy z Warszawy nad morze nowym odcinkiem trasy S7?

Na ten moment czeka wielu kierowców. Od miesięcy trwają prace nad przebudową brakującego fragmentu trasy S7, która połączy stolicę z wybrzeżem. Budowanym obecnie fragmentem jest ten biegnący od Czosnowa pod Warszawą do Płońska. Tam połączy się z istniejącą już trasą biegnącą aż do Gdańska.

Od postępy zapytaliśmy rzeczniczkę warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W przypadku odcinka Płońsk Południe – Załuski termin umowny nie uległ zmianie (maj 2025 r.), natomiast dla dwóch kolejnych zadań podpisane zostały aneksy wydłużające czas na ukończenie do sierpnia 2025 r. W procedowaniu są jednak roszczenia wykonawców, którzy oczekują wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. Terminy wynikające z umowy mogą zostać przesunięte w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji umowy nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły mu one prowadzenie robót – mówi Małgorzata Tarnowska.

Niestety, nawet jeśli uda się dokończyć przebudowę fragmentu trasy w wakacje, to nie oznacza, że zostanie ona od razu otwarta dla kierowców. Gdy wykonawca skończy przebudowę, przyjdzie czas m.in. na odbiory. A to może potrwać kolejne miesiące. Z nowego odcinka skorzystamy najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku. Do tego czasu kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

Jednocześnie trwają prace projektowe nad rozbudową północnej wylotówki z Warszawy. Odcinek łączący Trasę Armii Krajowej z S7 w Kiełpinie po przebudowie zyska status drogi szybkiego ruchu. W październiku GDDKiA podpisała umowę na stworzenie dokumnetacji. Dokumentację projektową opracują Transprojekt Gdański oraz Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa. Wartość umowy na przygotowanie projektu odcinka o długości 13,1 km to 54,2 mln zł. Wykonawca ma na to czas do II kwartału 2026 r. Po nim drogowcy rozpcozną przetarg na wykonawcę robót. Kierowcy skorzystają z tego odcinka w połowie 2027 r.

Budowa S7 pod Warszawą. Koniec prac coraz bliżej. Czy w wakacje pojedziemy nową trasą nad morze? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.