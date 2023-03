35-latek udawał Czecha! Chciał zmylić policjantów

35-latek poszukiwany trzema listami gończymi udawał Czecha i zamieszkał w Warszawie. Policjanci z Olsztyna nie dali się nabrać

Podrabiany Czech w rękach policjantów! 35-latek poszukiwany aż trzema listami gończymi wymyślił sobie oryginalny sposób na zmylenie czujności policjantów. Postanowił udawać... Czecha. Mężczyzna podejrzany o oszustwa vatowskie na wielką skalę i spowodowanie wielomilionowych strat na rzecz Skarbu Państwa posługiwał się fałszywą tożsamością i jako Czech zamieszkał na luksusowym osiedlu w Warszawie. Jednak funkcjonariusze z olsztyńskiego wydziału poszukiwań przerwali nowe życie vatowskiego oszusta, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości przez pięć lat, poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Elblągu, Prokuratury Rejonowe w Płocku i Elblągu oraz Prokuraturę Okręgowa w Olsztynie.

"W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli tam narkotyki i gotówkę w różnej walucie"

Tak na stronie warmińsko-mazurskiej policji policjanci opisują zatrzymanie 35-latka: "Dzięki ciężkiej pracy wytypowali miejsce, w którym mógł przebywać podejrzany, a następnie zatrzymali go na terenie warszawskiego osiedla. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli tam narkotyki i gotówkę w różnej walucie o łącznej kwocie ponad 18 tysięcy złotych. 35-latek został doprowadzony do najbliższego komisariatu, skąd trafi wprost do więziennej celi, ponieważ ma do odbycia zasądzoną już karę 90 dni pozbawienia wolności, a ponadto przez sąd wydane wobec niego zostały postanowienia o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny w związku z prowadzonymi sprawami".

