350 osób z puszkami będzie walczyć o remonty zabytkowych grobów. Dwa dni kwesty na Starych Powązkach

Tradycyjna kwesta na Starych Powązkach, w którą zaangażuje się blisko 350 osób, ma na celu ratowanie zabytkowych nagrobków.

W tym roku zaplanowano renowację co najmniej 14 nagrobków, a inicjatywa została niedawno wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zbiórka odbędzie się w sobotę (1 listopada) i niedzielę (2 listopada) w godz. 9 - 19

Pomimo braku wsparcia Ministerstwa Kultury, kwesta odbędzie się z udziałem znanych osobistości, aby ocalić dziedzictwo nekropolii.

Dowiedz się, które nagrobki zostaną odrestaurowane i jak możesz wesprzeć tę szlachetną akcję!

Długa historia kwesty. Niematerialne dziedzictwo kulturowe

Gdy ponad pół wieku temu Jerzy Waldorff zorganizował pierwszą kwestę na ratowanie zaniedbanych grobów na Powązkach, nie wyobrażał sobie zapewne, że jego inicjatywa przybierze tak ogromne rozmiary i przetrwa 51 lat. W ubiegłym roku – jakby w prezencie – warszawska kwesta została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

- To ogromne wyróżnienie i zobowiązanie – mówi Marcin Święcicki, szef Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. W tym roku również do 51. kwesty zaprosił blisko 350 osób - ludzi kultury, nauki, życia społecznego, młodzież licealną i studentów. Zbiórka odbędzie się w sobotę (1 listopada) i niedzielę (2 listopada) w godz. 9 - 19.

Zespół Mazowsze i gwiazdy zbierają na renowacje

- Będą członkowie zespołu Mazowsze, będą strażacy z Tomaszowa Mazowieckiego. Pojawią się uczestniczący w kwestach od lat aktorzy Maja Komorowska, Damian Damięcki, Olgierd Łukaszewicz, obecność zapowiedziała również marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska – informuje Marcin Święcicki.

Maja Komorowska jak zwykle powita wchodzących przy głównej bramie. Rodzinę Damięckich będzie można spotkać w Alei Zasłużonych za katakumbami przy grobie rodzinnym. Swoje „dyżury” przez godzinę lub dwie zaplanowali na Starych Powązkach też Karol Strasburger, Artur Barciś, Anna Nehrebecka czy Magdalena Zawadzka. Kwesta odbywać się będzie w sobotę i niedzielę między godz. 9 a 19.

Nie będzie wsparcia z Ministerstwa Kultury

Ale są też niezbyt miłe wieści: tym roku jak na ironię – pierwszy raz od wielu lat - komitet nie otrzymał wsparcia z Ministerstwa Kultury za renowacje nagrobków. Działania konserwatorskie były kontynuowane dzięki ubiegłorocznej kweście (258 tys. zł), wsparciu władz miasta, na remont grobów rodziny Fryderyka Chopina pieniądze dał Narodowy Instytut Fryderyka Chopina a reszta to darowizny.

Ile nagrobków zyska drugie życie?

Na przyszły rok komitet powązkowski wytypował 14 nagrobków do renowacji m.in. pomniki rodzin Kozłowskich, Michaux, Schanzenbachów, kaplice Dmuszewskich i Wysiekierskich oraz kolejny etap renowacji grobów Stanisława Moniuszki i rodziny kompozytora. - To minimum, na dalszej liście jest 36 kolejnych grobów wymagających odnowienia – wylicza Marcin Święcicki.

Nie tylko sławni mogą liczyć na pamięć

Niedaleko katakumb świeci bielą pięknie odnowiona za pieniądze z kwesty rzeźba na grobie Lusi Raciborowskiej. Nie była jakąś znana osobą. Umarła młodo, mając 18 lat, a zrozpaczeni rodzice zamówili u włoskiego artysty przepiękną nagrobną rzeźbę, którą trzeba było wyczyścić już drugi raz w historii istnienia Komitetu.