39-latek sterroryzował metro w Warszawie. Groził kobiecie i pobił pasażera

Do prawdziwego horroru doszło wczesnym rankiem w poniedziałek (25 sierpnia) na warszawskim Żoliborzu. 39-letni mężczyzna pod wpływem alkoholu urządził sobie „polowanie” na przypadkowych ludzi. Groził śmiercią, bił, niszczył cudzą własność i dokonał kradzieży w sklepie. Na szczęście szybko wpadł w ręce policjantów.

Awantura zaczęła się na ulicy Broniewskiego. To tam pijany 39-latek zaczepiał przechodniów i dopuścił się kradzieży w jednym ze sklepów. Zaalarmowani policjanci natychmiast ruszyli na miejsce.

− Tuż przed godziną 9 żoliborscy policjanci zostali wezwani na interwencję, gdzie mężczyzna zaczepiał przechodniów oraz dokonał kradzieży − przekazała podinsp. Elwira Kozłowska z policji.

Szybko wyszło jednak na jaw, że to nie były jedyne wybryki agresora. Kilkadziesiąt minut wcześniej, na stacji metra, mężczyzna uderzył w twarz przypadkowego pasażera. Nie dość, że skatował człowieka bez powodu, to jeszcze uszkodził jego telefon. Na tym nie koniec: zaczepił również nieznaną kobietę i groził jej śmiercią!

− Mężczyzna podszedł do pasażera czekającego na pociąg i po krótkiej rozmowie uderzył go w twarz. Dodatkowo uszkodził słuchawkę telefonu, a potem groził przypadkowej kobiecie pozbawieniem życia i zdrowia − relacjonuje podinsp. Kozłowska.

Badanie alkomatem wykazało, że zatrzymany miał w organizmie prawie 1 promil alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty grożenia śmiercią i naruszenia nietykalności cielesnej, popełnione w warunkach rażącego lekceważenia prawa. − Za te czyny grozi mu kara więzienia do 3 lat − dodaje policjantka.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz. Mężczyzna, jak ustaliliśmy, nie został tymczasowo aresztowany.

Przypomnijmy, zaledwie kilkanaście dni wcześniej, na stacji metra Młociny doszło do wstrząsającego zdarzenia. 42-letni mężczyzna usiłował wepchnąć kobietę pod nadjeżdżający pociąg. Dzięki szybkiej reakcji policji, sprawca został zatrzymany. Mężczyźnie postawiono zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Sprawą zajmuje się prokuratura.

