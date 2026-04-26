40-latek przygnieciony przez karetkę. Z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala

Maria Hędrzak
2026-04-26 12:54

W sobotę, 25 kwietnia w Warszawie miał miejsce groźny wypadek z udziałem pracownika pomocy drogowej. 40-letni mężczyzna został przygnieciony przez ambulans podczas załadunku na lawetę. Poszkodowany utknął pomiędzy karetką a stojącym na przystanku autobusem miejskim i z ciężkimi obrażeniami został przetransportowany do szpitala.

Ładował zepsutą karetkę na lawetę, urwał się uchwyt. Pojazd się stoczył do tyłu i przygniótł laweciarza do autobusu miejskiego. Mężczyzna walczy o życie
Galeria zdjęć 11

Karetka przygniotła 40-latka do autobusu w Warszawie

Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie, około godziny 15:20. Wszystko miało miejsce na przystanku Hynka 06, zlokalizowanym przy skrzyżowaniu Alei Krakowskiej z ulicami Łopuszańską oraz Hynka.

O szczegółach całego zajścia opowiedział w rozmowie z "Super Expressem" młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała reprezentujący Komendę Stołeczną Policji.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 40-letni kierowca lawety wciągał na podest uszkodzoną karetkę, która stała właśnie na tym przystanku. Niestety, jeden z elementów utrzymujących pojazd odczepił się od karetki, w wyniku czego ta stoczyła się na mężczyznę i przygniotła go do autobusu, który właśnie stał na przystanku - przekazał.

Policjant zaznaczył, że 40-latka z ciężkimi obrażeniami przewieziono do szpitala. Tam rozpoczęła się walka o jego zdrowie.

Miejsce zdarzenia zostało szybko zabezpieczone przez funkcjonariuszy policji. Mundurowi zajmują się dokładnym wyjaśnieniem okoliczności wypadku.

Galeria zdjęć 11
POLICJA
WARSZAWA
WYPADEK