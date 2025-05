SZOKUJĄCE

40-latek włamał się do domu i postrzelił właściciela. Uciekł i ukrył się w nietypowym miejscu

40-letni mężczyzna w pierwszej połowie maja włamał się do domu jednorodzinnego z zamiarem rabunku, zagroził właścicielowi bronią palną, a następnie go postrzelił. Po tym zdarzeniu uciekł, ale dzięki szeroko zakrojonym poszukiwaniom, policjanci odnaleźli go w specjalnie przygotowanej kryjówce. Jak informuje nadkom. Marta Sulowska z policji, mężczyzna usłyszał już zarzuty.