40-letnia rowerzystka wciągnięta pod pędzący tramwaj. „Liczne obrażenia ciała”

Tragiczny wypadek na Bródnie. Rowerzystka uwięziona pod tramwajem

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (6 października) po godzinie 21. Tramwaj jadący w kierunku pętli Annopol uderzył w rowerzystkę, która, jak wynika ze wstępnych ustaleń, miała wjechać na czerwonym świetle, tuż przed nadjeżdżający skład.

Siła uderzenia była tak duża, że kobieta została wciągnięta pod tramwaj. Motorniczy natychmiast zatrzymał pojazd i wezwał służby ratunkowe.

Na miejscu błyskawicznie pojawiły się dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz pięć zastępów straży pożarnej.

Akcja ratunkowa była wyjątkowo trudna. By wydostać kobietę spod pojazdu, konieczne było użycie ciężkich dźwigów technicznych. Dopiero po uniesieniu składu udało się ją uwolnić.

40-latka miała liczne obrażenia. W ciężkim stanie została przewieziona do szpitala

Rowerzystka była przytomna i w kontakcie z ratownikami, jednak miała liczne obrażenia ciała. Została natychmiast przetransportowana do szpitala.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego „Meditrans” potwierdziła dramatyczne zdarzenie w mediach społecznościowych.

− Około godziny 21:12 na skrzyżowaniu ulic Kondratowicza z Rembielińską na Bródnie 40-letnia rowerzystka została potrącona przez tramwaj. Na miejscu medyczne czynności ratunkowe prowadziły dwie karetki. Kobieta przytomna z licznymi obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala − napisali.

Wypadek całkowicie sparaliżował ruch tramwajowy w rejonie skrzyżowania. Warszawski Transport Publiczny poinformował o zmianach w kursowaniu linii 1, 3 i 4, które zostały zawrócone na Rondzie Żaba. Na czas akcji wprowadzono także komunikację zastępczą „Za Tramwaj”.

Policja prowadzi teraz postępowanie, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności tego dramatycznego zdarzenia.

