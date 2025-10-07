40-letnia rowerzystka wciągnięta pod pędzący tramwaj. „Liczne obrażenia ciała”

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-10-07 7:41

Dramatyczne sceny na warszawskim Bródnie! W poniedziałkowy wieczór (6 października) 40-letnia rowerzystka została potrącona przez tramwaj linii 1 na skrzyżowaniu ulic Kondratowicza i Rembielińskiej w Warszawie. Kobieta wpadła pod pojazd i została przeciągnięta kilkanaście metrów.

Tragiczny wypadek na Bródnie. Rowerzystka uwięziona pod tramwajem

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (6 października) po godzinie 21. Tramwaj jadący w kierunku pętli Annopol uderzył w rowerzystkę, która, jak wynika ze wstępnych ustaleń, miała wjechać na czerwonym świetle, tuż przed nadjeżdżający skład.

Siła uderzenia była tak duża, że kobieta została wciągnięta pod tramwaj. Motorniczy natychmiast zatrzymał pojazd i wezwał służby ratunkowe.

Na miejscu błyskawicznie pojawiły się dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz pięć zastępów straży pożarnej.

Akcja ratunkowa była wyjątkowo trudna. By wydostać kobietę spod pojazdu, konieczne było użycie ciężkich dźwigów technicznych. Dopiero po uniesieniu składu udało się ją uwolnić.

40-latka miała liczne obrażenia. W ciężkim stanie została przewieziona do szpitala

Rowerzystka była przytomna i w kontakcie z ratownikami, jednak miała liczne obrażenia ciała. Została natychmiast przetransportowana do szpitala.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego „Meditrans” potwierdziła dramatyczne zdarzenie w mediach społecznościowych.

Około godziny 21:12 na skrzyżowaniu ulic Kondratowicza z Rembielińską na Bródnie 40-letnia rowerzystka została potrącona przez tramwaj. Na miejscu medyczne czynności ratunkowe prowadziły dwie karetki. Kobieta przytomna z licznymi obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala − napisali.

Wypadek całkowicie sparaliżował ruch tramwajowy w rejonie skrzyżowania. Warszawski Transport Publiczny poinformował o zmianach w kursowaniu linii 1, 3 i 4, które zostały zawrócone na Rondzie Żaba. Na czas akcji wprowadzono także komunikację zastępczą „Za Tramwaj”.

Policja prowadzi teraz postępowanie, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności tego dramatycznego zdarzenia.

40-letnia rowerzystka wciągnięta pod pędzący tramwaj. „Liczne obrażenia ciała”
15 zdjęć

Polecany artykuł:

Groźny wypadek koło Ciechanowa. Rowerzysta zderzył się z motocyklem
Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POTRĄCENIE
WARSZAWA POTRĄCENIE
POTRĄCENIE KOBIETY
BRÓDNO WARSZAWA
BRÓDNO