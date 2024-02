Budowa zajezdni tramwajowej Annopol opóźniona. "Czekamy na wakacje"

Co za historia

Budowa zajezdni tramwajowej Annopol opóźniona

Prezes Tramwajów Warszawskich poinformował o opóźnieniu na budowie nowej, ultranowoczesnej zajezdni tramwajowej na Białołęce. - Termin kontraktowy zakończenia prac na zajezdni to 20 kwietnia. Natomiast nie zostanie on dotrzymany. Będzie kilka tygodni opóźnienia – przyznał Wojciech Bartelski. Jako powód zwłoki podał rozpoczęcie w kwietniu remontu ul. Odrowąża i Matki Teresy, gdzie stan torowiska jest bardzo zły. - Zgodnie z harmonogramem wyłączeń, 23 czerwca włączamy ruch tramwajowy i oczekujemy, że zajezdnia wtedy będzie gotowa – dodał prezes.

"Jedyną sensowną datą przeprowadzki są wakacje"

Zaznaczył, że jedyną sensowną datą dla przeprowadzki tramwajów do nowej zajezdni, co jest gigantyczną operacją, są wakacje. - Bo wtedy jest o 1/3 mniej kursów i można bez codziennej gorączki przeprowadzić zajezdnię. Więc i tak byśmy przeprowadzali zajezdnię w lecie, a nie w kwietniu czy maju. Spodziewamy się, że zajezdnia będzie gotowa w czerwcu i wtedy rozpoczniemy trwający do września proces przeprowadzki ludzi i sprzętu – zapowiedział Bartelski.

Ultranowoczesna zajezdnia za 532,6 mln zł

Zajezdnia Annopol zajmuje powierzchnię niemal 12 hektarów i znajdzie w niej miejsce ponad 150 tramwajów, a pracę ponad 430 osób. Będzie proekologiczna, z pompami ciepła, ogniwami słonecznymi i systemem magazynowania deszczówki, która będzie wykorzystywana do mycia placów, pojazdów, spłukiwania toalet i podlewania terenów zielonych.

Koszt inwestycji to 532,6 mln zł. Zajezdnia „Annopol” będzie piątą zajezdnią tramwajową w Warszawie. Czwartą, „Żoliborz”, zbudowano jeszcze w latach 60 XX w.