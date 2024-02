Kiedy ruszy tramwaj na Kasprzaka? Padła konkretna data

Kiedy otwarcie nowej trasy tramwajowej na Kasprzaka?

Prezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski przekazał, że pierwszy tramwaj po nowym torowisku na ul. Kasprzaka pojedzie 5 marca. Natomiast ul. Wolską pierwsze składy pojadą 25 marca. - Na ul. Kasprzaka inwestycja jest w sensie budowlanym zakończona, trwają jeszcze prace brukarskie i wykończeniowe oraz odbiory. Nie widzę żadnego zagrożenia dla terminu, jaki podawaliśmy; czyli 5 marca, z samego rana, ruszy ul. Kasprzaka tramwaj – przyznał Wojciech Bartelski.

Prezes przekazał, że na ul. Wolskiej trwa w tej chwili intensywne betonowanie rejonu skrzyżowania Elekcyjnej i Wolskiej. - Termin, który jest podawany, kontraktowy, to 25 marca i zostanie on dotrzymany – podkreślił prezes TW.

Nie wszystko uda się zrobić na czas

Jedyne czego, nie mógł prezes obiecać to, że będzie wylana górna warstwa nawierzchni na niektórych fragmentach dróg rowerowych i na skrzyżowaniu ulic Ordona i Kasprzaka. Wyjaśnił, że nie wynika to z lenistwa, tylko ta górna warstwa lubi ciepło i sucho, więc tramwajarze wolą to zrobić miesiąc później, niż narażać się na odklejanie warstwy i szybszą jej degenerację. - Zrobimy to w pierwszy weekend, w którym będzie stabilna temperatura i brak opadów – obiecał prezes.

Jakie linie będą jeździły ul. Kasprzaka?

Na ul. Kasprzaka będą jeździły cztery linie tramwajowe: 10 (Górczewska - Wyścigi) 11 (Nowe Bemowo - pl. Narutowicza) a linie 26 i 27 początkowo objazdem do ul. Skierniewickiej i z powrotem do Wolskiej. Po 25 marca Wolską będą jeździły tramwaje trzech linii: 13, 26 i 27.

Nowe drzewa i krzewy

Tramwajarze zbudowali ok. 2,3 km nowych torów między ulicami Wolską i Skierniewicką oraz zmodernizowali ok. 1,2 km istniejącego torowiska w ciągu Wolskiej i Kasprzaka. W ramach inwestycji tramwajarze zasadzą 94 nowe drzewa. Będą także krzewy, trawy ozdobne i byliny przy peronach tramwajowych i skrzyżowaniach, w pasach między jezdniami oraz wzdłuż Wolskiej. Drzewa zaprojektowano jako uzupełnienie szpalerów wzdłuż Wolskiej i Kasprzaka, a także w obrębie inwestycji. Tory na Kasprzaka zostaną obsadzone rozchodnikiem. Na skraju torowiska i parku Powstańców Warszawy będzie podwójny, a miejscami nawet potrójny szpaler drzew.

Tramwaj na Kasprzaka opóźnia zima! Co dalej z uciążliwą inwestycją? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.