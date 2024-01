Dojście do nowego przystanku jak labirynt. Tak wygląda nowa trasa tramwajowa na Kasprzaka

Co za historia!

Nowy przystanek jak labirynt

Mieszkańcy Woli nie mogą się już doczekać otwarcia nowej trasy tramwajowej na ul. Kasprzaka. Z zaciekawieniem doglądają postępów prac. Dzięki temu zaczęły się pojawiać już pierwsze komentarze co do nowej infrastruktury. Zupełnie nowym elementem będzie przystanek tramwajowy w dawnym pasie drogowym na ul. Kasprzaka, w wykopie pod ul. Wolską. Kontrowersje zaczęła budzić duża ilość schodów, różnica poziomów i przede wszystkim ciasna i pokręcona jak labirynt pochylnia dla rowerów czy wózków.

Projekt musiał być zgodny z przepisami

Jak słyszymy od tramwajarzy, nie dało się tego zrobić inaczej. - Pochylnie są zaprojektowane zgodnie z przepisami, które ściśle regulują ich szerokość, pochylenie, liczbę zakrętów, wymiary miejsca, gdzie nie ma spadku - tłumaczy rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz, który tłumaczy, że projekt tamtejszych schodów również jest wykonany w zgodzie ze wszystkimi standardami. - Nie jest to jedyny sposób dostania się na przystanki. Można się do niego dostać z pomocą pięciu zejść po schodach, dwóch pochylni oraz windy. Między przystankami jest dodatkowo przejście dla pieszych w poziomie szyn i kładka dla pieszych przy wyjściu z parku – dodał rzecznik TW.

Tramwaj na Kasprzaka opóźnia zima

A co z samą inwestycją? Kiedy możemy spodziewać się końca uciążliwych prac? Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, odpowiedzialny za inwestycje w mieście, w grudniu ubiegłego roku zapewniał „Super Express”, że część nowej trasy tramwajowej (wzdłuż ul. Kasprzaka) uda się oddać jeszcze w tym samym miesiącu. Drugi etap prac (tory na ul. Wolskiej) miał być zakończony na przełomie 2023 i 2024 roku. Wykonawcy nie udało się jednak zrobić takiego bożonarodzeniowego prezentu i teraz mowa jest bardziej o ostatnich dniach stycznia lub dopiero lutym. Jak się okazuje oprócz tzw. małej infrastruktury jak wiaty przystankowe, barierki czy ławki brakuje przede wszystkim około 100 metrów nowego torowiska. Budowę pokrzyżował mróz. - Wpływ pogody na terminy jest bardzo duży i trudny do przewidzenia. Weszliśmy w okres zimowy, który jest bardzo trudny i wymagający dla wykonawcy. Podobnie jak w przypadku innych inwestycji, wykonawca stosuje namioty i nagrzewnice umożliwiające kontynuowanie prac. Niektórych prac nie można jednak wykonać, gdy przez kilka dni temperatura utrzymuje się poniżej zera a taką pogodę wraz z ciągłymi opadami atmosferycznymi mamy od dłuższego czasu – tłumaczy Maciej Dutkiewicz. - W takich warunkach nie można na przykład przygotować kruszywa na ostatnie metry torowiska. Nieprzeprowadzenie jednego etapu prac, sprawia że nie można wykonać następnych. Dlatego trudno jest przewidzieć dokładny termin, w którym zakończą się prace budowlane. W dalszym ciągu jesteśmy przed czasem, bo zgodnie z umową wykonawca ma skończyć budowę do 25 marca – dodał rzecznik TW.

Będą otwierać etapami

Tramwajarze w pierwszej kolejności chcą otworzyć jezdnię ul. Kasprzaka, przejazd nad torami tramwajowymi i mocno uprzykrzające teraz kierowcom życie rondo Tybetu, gdzie trwało teraz poszerzanie chodnika i drogi rowerowej. Po tych etapach i pozytywnej zgodzie na użytkowanie od Nadzoru Budowlanego będzie można wpuścić tramwaj na nowe torowisko. Inwestycja ciągnąca się od wiosny 2022 r. kosztuje 205,4 mln zł.