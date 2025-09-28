47. Maraton Warszawski 2025. Japończyk triumfuje, Polacy z medalami mistrzostw kraju

Japończyk pędził jak huragan
Ryoma Takeuchi wbiegł na metę z czasem 2:11.21, zostawiając rywali daleko w tyle. Drugi na mecie Amitai Yonah z Izraela stracił do niego ponad cztery minuty. Trzecie miejsce zajął Duńczyk Thijs Nijhuis.
- Ryoma Takeuchi triumfował z czasem 2:11.21
- Drugi był Amitai Yonah (Izrael) - 2:15.49
- Trzeci Thijs Nijhuis (Dania) - 2:16.46
Polskie gepardy na trasie
Dla polskich kibiców najważniejsze były jednak zmagania o tytuł mistrza Polski. Arkadiusz Gardzielewski finiszował jako czwarty zawodnik w klasyfikacji generalnej, ale to wystarczyło, by sięgnąć po złoto. Na podium stanęli również Artur Olejarz i Patryk Pawłowski, który, jak się okazało, w noc poprzedzającą maraton został ojcem.
Wśród kobiet najlepsza okazała się Szwajcarka Michelle Schaub z czasem 2:33.41. Tuż za nią uplasowała się Emilia Mazek, zdobywając tytuł mistrzyni Polski! Trzecia była Anna Bańkowska, a czwarta Joanna Konopko, która również wywalczyła medal mistrzostw Polski.
Wyniki
Mężczyźni:
- Arkadiusz Gardzielewski - 2:17.37
- Artur Olejarz - 2:20.38
- Patryk Pawłowski - 2:20.44
Kobiety:
- Emilia Mazek - 2:35.36
- Anna Bańkowska - 2:36.51
- Joanna Konopko - 2:38.31
Trasa pełna wyzwań
Biegacze mieli do pokonania wymagającą trasę, która wiodła przez najważniejsze punkty Warszawy. Start i meta znajdowały się w pobliżu stacji Metro Świętokrzyska. Trasa wiodła przez most Poniatowskiego, Pragę, park Skaryszewski, okolice Stadionu Narodowego, Żoliborz, Wolę, Bemowo i Bielany. Ostatnie kilometry to bieg Krakowskim Przedmieściem i ul. Świętokrzyską.
Sportowcy pokonali ból i zmęczenie
Arkadiusz Gardzielewski po zdobyciu tytułu Mistrza Polski zdradził PAP, że zmagał się z bólem:
- Przez większość trasy biegłem na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej. Nawet zbliżałem się do Japończyka. Zacząłem przyśpieszać, kiedy „zając” zakończył swoją pracę na 15. kilometrze. Niestety w połowie dystansu poczułem dyskomfort w udzie i biodrze. Zaczęła się walka z bólem. To spowodowało, że zwolniłem i skupiłem się na rywalizacji o mistrzostwo Polski.
Mimo problemów zdrowotnych, Gardzielewski nie poddał się. - Na szczęście zdrowia starczyło na tyle, żeby dowieźć to do mety – dodał.
Emilia Mazek również nie miała łatwego biegu. Jak sama przyznała:
- Miałam mocny kryzys. Na ostatnich kilometrach w zasadzie przechodziłam do marszu. Myślałam, że nie dobiegnę do mety. Nie miałam jak zareagować na to, że Szwajcarka mnie mija. Łapały mnie skurcze i nie mogłam już podnosić nóg do góry. Dobrze, że dotarłam do mety i wygrałam mistrzostwa Polski.
Warszawska Dycha - zwycięzcy
Podczas 47. Maratonu Warszawskiego odbył się również bieg na 10 km – Warszawska Dycha. Adam Czerwiński okazał się najszybszy wśród mężczyzn, a Izabela Paszkiewicz triumfowała wśród kobiet.
Wyniki biegu na 10 km
Kobiety:
- Izabela Paszkiewicz - 32.39
- Agnieszka Romaniuk - 36.10
- Sylwia Walczak - 37.17
Mężczyźni:
- Adam Czerwiński - 30.42
- Krzysztof Wasiewicz - 31.01
- Michał Misiewicz - 31.02